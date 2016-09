Kufstein – 715 junge Menschen aus aller Herren Länder werden Ende September ihr Studium an der FH Kufstein Tirol beginnen. „Das ist die höchste Anzahl an StudienanfängernInnen seit der Gründung unserer Fachhochschule im Jahr 1996. Das Vertrauen, das die StudentInnen damit in uns als Hochschule setzen, bestätigt ein weiteres Mal unseren guten Ruf und vor allem die hohe Qualität der Ausbildung an unserem Campus“, freut sich Prof. (FH) Dr. Thomas Madritsch, Geschäftsführer der FH Kufstein Tirol. Das persönliche Betreuungsverhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden werde unter dem Rekord nicht leiden, versichert FH-Rektor Prof. (FH) PD Dr. Mario Döller: „Im Gegenteil, wir sind stets bemüht, der kontinuierlichen Entwicklung der Studierendenzahlen auch eine entsprechende Entwicklung im Bereich des Lehrpersonals entgegenzusetzen.“

Die mehr als 1800 Bewerberinnen und Bewerber mussten ein dreistufiges Aufnahmeverfahren durchlaufen, das u. a. auch ein persönliches Gespräch mit Lehrenden der Fachhochschule beinhaltet. „Auf diese Weise haben wir die Möglichkeit, uns die besten Studierenden auszusuchen. Gleichzeitig können wir das Niveau heben“, erklärt Madritsch. (TT)