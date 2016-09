Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Ein bundesweit einzigartiger Fall um Schwarzfahrten trotz entzogenen Führerscheins sorgte für Kopfschütteln und entlarvte, wie unzeitgemäß der Strafvollzug des Verwaltungsstrafgesetzes ist. So soll ein Stubaier Familienvater, für den sich Arbeitgeber und Bürgermeister (hilfsbereiter Bürger, Vorzeigebeispiel für erfolgreiche Integration) verbürgen, für über drei Jahre in Haft (zu 63.868 Euro an Geldstrafen), weil man ihn 40-mal beim Schwarzfahren erwischt hatte.

Das Strafenbündel, welches bei der Justiz sonst Schwerverbrecher trifft, kennt im Verwaltungsbereich – im Gegensatz zur Justiz – noch dazu keinerlei Möglichkeit, die Haftstrafen bedingt nachzusehen, ersatzweise abzuarbeiten oder per Fußfessel zu verbüßen. Diese Rechtssituation entfachte bereits Diskussionen an der Universität Innsbruck und soll nun an die Wiener Höchstgerichte getragen werden. Der zu den Fahrten voll Geständige will über Rechtsanwalt Hermann Holzmann nun eine Art Normprüfungsverfahren herbeiführen.

Am Montag pochte er deshalb nach einem ablehnenden Bescheid der Bezirkshauptmannschaft als Berufungswerber, diesmal am Landesverwaltungsgericht, zumindest auf den Vollzug der Primärarreststrafen in Form des elektronisch überwachten Hausarrests.

In Analogie zum Strafgesetz der Justiz sei dies jedenfalls zulässig (Primärarreststrafen liegen unter 12 Monaten), zumal auch in sämtlichen verwaltungsrechtlichen Vorschriften keine Bestimmung existiere, welche die Fußfessel ausschließe. Auch würden weder spezial- noch generalpräventive Gründe dagegen sprechen. Rechtlich gesehen ist für Anwalt Holzmann die Situation im Verwaltungsstrafgesetz im Vergleich zur Justiz jedenfalls ein Verstoß gegen Artikel 7 der Verfassung, gegen den Gleichheitsgrundsatz und das Sachlichkeitsgebot. Holzmann: „Völlig ungerechtfertigt und unverhältnismäßig, dass Verbrecher besser behandelt werden als Verwaltungssünder!“

Ein Aufschub der Haftantritte bis zur Rechtskraft des Falls wurde beantragt, dazu die Revisionsmöglichkeit zu den Höchstgerichten. Das Landesverwaltungsgericht lässt das Urteil zur Fußfessel-Berufung schriftlich ergehen.