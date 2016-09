Dass Liebe blind und Eifersucht rasend machen kann, ist bekannt. Einem Unterländer hat beides jedoch den Verstand geraubt. So musste der 24-Jährige letzten September miterleben, dass sich seine Flamme ausgerechnet in seinen Kollegen verschaut hatte. Darauf zerkratzte er der Untreuen erst das Auto. Dem nicht genug, rannte der Verschmähte auch noch zur Polizei und gab falsch an, dass Kratzer an seinem Auto und am Auto seines Vaters sicher vom Nebenbuhler stammen würden. Falsche Beweisaussage und Verleumdung. „Und dass das teuer kommen kann, wenn man so ein Auto zerkratzt, haben S’ eh schon mitgekriegt, gell?“, fragte gestern am Landesgericht Richter Andreas Mair den Angeklagten, der dafür schon 4100 Euro Schadenersatz berappt hatte. So richtig billig wurde es bei Gericht auch nicht. Zur Hälfte bedingte 7000 Euro plus 150 Euro Verfahrenskosten ergingen. Zuvor hatte Verteidiger Geor­g Grauss noch mildernd vorgebracht, dass es sich um die Taten eines verschmähten Liebhabers gehandelt hatte. Der Angeklagte: „Verliebt war ich halt, Herr Rat!“ Richter Mair empfahl, in so einer Situation „künftig lieber Holz hacken“ zu gehen.

Gefährlich aufgeschaukelt hat sich im Unterland mittlerweile hingegen ein Konflikt zwischen einem 78-Jährigen und Angehörigen. So war er bei einer Grundstücksbesichtigung mit seinem Auto derart auf seinen Bruder und die Ex-Frau des Neffen zugerast, dass es alle mit der Angst zu tun bekamen. Als der Rentner dann noch im Rückwärtsgang auf die Leute zuschoss, sprangen diese in den Straßengraben. Später drohte der 78-Jährige der Frau mit schwingendem Krückstock noch mit dem „Derschlagen“. Laut murrend verließ der Rentner noch während der Urteilsverkündung – drei Monate bedingte Haft und 960 Euro Geldstrafe – den Saal. (fell)