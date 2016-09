Sie erhalten vom Europäischen Forschungsrat einen ERC Starting Grant. Das ist ein Förderpreis in Höhe von 1,5 Millionen Euro und die größte Auszeichnung für Nachwuchswissenschafter in Europa. Wie haben Sie das geschafft?

Gerhard Kirchmair: Man muss ein Projekt vorschlagen und erklären, was neu und bahnbrechend daran ist und wie man es in fünf Jahren realisieren will. Pro Jahr werden um die 3000 Anträge eingereicht. Zwölf bis 18 Gutachter nehmen eine erste Auswahl vor, bei der 30 Prozent durchkommen. Danach werden neun externe Gutachter um ihre Meinung gefragt. Zum Schluss wurde ich zum Interview nach Brüssel eingeladen. Wenn all das erfolgreich ist, dann bekommt man diesen ERC-Preis.

Was ist an Ihrem Projekt neu und bahnbrechend?

Kirchmair: Es passt wahrscheinlich gut in den Moment. Ich will einen Quantensimulator bauen, der sich gewisse Modelle in der Physik anschaut, die man mit herkömmlichen Computern nicht ausrechnen kann. Das ist gerade eines der ganz heißen Themen in der Physik.

Sie arbeiten mit supraleitenden Quantenbits. Was sind Supraleiter?

Kirchmair: Supraleiter sind typischerweise Metalle, die jeglichen elektrischen Widerstand verlieren, wenn man sie nur genügend kalt macht. Das heißt: Strom kann komplett verlustfrei fließen. Jetzt hat man herausgefunden, dass es auch Materialien gibt, die bei höheren Temperaturen funktionieren. Doch man versteht den Mechanismus noch nicht genau, warum diese Supraleitung trotzdem auftritt. Supraleitungen funktionieren aufgrund von Quanteneffekten. Nun kann man versuchen, einen Quantensimulator zu bauen, um dieses Material zu simulieren und seine Eigenschaften zu verstehen.

Wo findet das praktische Anwendung?

Kirchmair: Die praktische Anwendung steht bei uns selten im Vordergrund, weil wir Grundlagenforschung betreiben. Es besteht aber immer noch die Hoffnung, dass es vielleicht einen Supraleiter gibt, der bei Raumtemperatur funktioniert.

Könnte man dann z. B. eine Glühbirne bauen, die nie zu leuchten aufhört?

Kirchmair: Das funktioniert nicht. Denn das Licht, das von einer Glühbirne abgegeben wird, ist ein Energieverlust aus dem System. Der Supraleiter könnte jedoch Strom vom Kraftwerk zu meiner Lampe bringen. Er könnte also genutzt werden, um ein viel effizienteres Stromnetz aufzubauen. Doch es ist wie gesagt unklar, ob es überhaupt Supraleiter bei Raumtemperatur gibt. Das herauszufinden ist im Endeffekt die Aufgabe der Grundlagenforschung. Mein Projekt geht in die Richtung, mehr davon zu verstehen und mehr über die grundlegenden Mechanismen zu erfahren.

Was ist Ihr Ziel in den fünf Jahren?

Kirchmair: Das Ziel ist, ein System zu bauen, das flexibel genug ist, um sich ein paar Modelle in der Physik anzuschauen und in einen Bereich zu kommen, der mit einem normalen Computer nicht mehr auszurechnen ist. Es geht darum, etwas Neues zu zeigen, was man weder mit Papier und Bleistift, noch mit einem Supercomputer ausrechnen kann.

Wäre das schon Nobelpreis-verdächtig?

Kirchmair: Ich würde sagen, dass das im Moment eine Evolution und keine Revolution ist. Ich habe nur ein paar neue Ideen eingebracht und würde nicht sagen, dass das Nobelpreis-verdächtig ist. Ganz, ganz klar nicht. (lacht)

Sie sind 35 Jahre alt und schon Universitätsprofessor. Haben Sie noch ein berufliches Ziel?

Kirchmair: Die Position ist im Moment noch auf fünf Jahre limitiert. Es ist auch gar nicht unsere Herausforderung, in der Position nach oben, sondern forschungstechnisch weiterzukommen.

Gäbe es für Sie einen noch besseren Forschungsstandort als Innsbruck?

Kirchmair: Die Haupt-Triebfeder ist, dass es den Austausch von Theoretikern und Experimentalphysikern gibt und interessante Forschung daraus entsteht. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, sind wir bei der Quantenphysik weltweit mit den Größten mit dabei. Es gibt noch ein paar Dinge, die für meine Zukunft hier wichtig sind. Um zum Beispiel supraleitende Elektronik herzustellen, brauchen wir einen so genannten Reinraum, den große Firmen wie Intel und andere Unis bereits haben. Momentan lösen wir das noch über Kollaborationen. Wir sind aber dabei, einen Reinraum zu bauen. Wenn alles nach Plan läuft, können wir Ende 2017 supraleitende Elektronik herstellen.

