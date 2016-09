Von Claudia Funder

Lienz – Das 94 Meter lange und 18 Meter breite, denkmalgeschützte Heizhaus aus dem Jahr 1871 beim Lienzer Bahnhof verströmt noch den Geist längst vergangener Zeiten – und die waren einst groß. Knapp 900 Personen waren in der Blütezeit, vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, mit der Eisenbahn in Lienz befasst. Der Bau der Bahn war 1869 auf Schiene gebracht worden – und veränderte vieles. Er versprach ökonomische Perspektiven und trug dann tatsächlich – buchstäblich mit Volldampf – zur sprunghaften Entwicklung der Region bei.

Bei der diesjährigen Ausstellung im Heizhaus ließen historische Dampf-, Elektro- und Dieselloks sowie Signalanlagen gedanklich bis in die Zeit der Monarchie abschweifen. Und längst sind die Weichen für ein weiteres Gustostückerl gelegt, das historisch Interessierten und Technikfans am 1. Oktober serviert wird. Der Verein der Eisenbahnfreunde in Lienz präsentiert ab 13.30 Uhr in der Lokomotivremise das Archiv des Heizhauses.

Tausende Objekte haben sich in den letzten Jahrzehnten angesammelt – Schriften, Zeichnungen, Pläne, Bücher, Akten aus der Südbahnzeit, Verträge, Gleispläne von Lienz und anderen Stationen, technische Unterlagen für Triebfahrzeuge aller Art und eine große Fotosammlung. „Alles ist eisenbahnbezogen und zum Teil über 100 Jahre alt“, verrät Vereinsobmann Klaus Ladinig im Gespräch mit der TT. „Vieles ist rudimentär vorhanden, manches komplett.“ In den vergangenen Jahren wurde die Fülle an Relikten gesichtet, katalogisiert und fachgerecht archiviert – Arbeiten, die von Stefan Katzenbeisser, Ulrike Denk und Georg Karner ehrenamtlich ausgeführt wurden. Bei der Präsentation wird das rührige Trio nach der Begrüßung durch den Obmann ausführlich zu Wort kommen.

Sehenswerte Momentaufnahmen von Verkehrsgeschichte, Technik und Alltag birgt die überaus spannende Fotosammlung, in welche Martin Kofler, Leiter des Tiroler Photoarchivs (TAP), Einblick geben wird. Über 400 historische Lichtbilder von 1870 bis ins späte 20. Jahrhundert wurden von ihm und seinem Team in den letzten Jahren digitalisiert. Die Fotosammlung ging als Dauerleihgabe an das TAP. Auf dem Tisch des Historikers landeten nicht nur Motive der Bahnlinie, ihrer Geschichte und ihres Personals, sondern auch manch „Unerwartetes“, wie Kofler berichtet: Fotos von Katastrophen und Zensuren, etwa Hochwasseraufnahmen von 1882 und Bilder, welche die Bombenzerstörung des Bahnhofes Lienz 1945 dokumentieren. „Weniger die Quantität als die hohe Qualität der Lichtbilder ist beeindruckend“, betont Kofler, der eine prägnante Auswahl der Aufnahmen im Rahmen seines Vortrages der Öffentlichkeit vorstellen wird.

Zur Präsentation des Archivs sind alle Interessierten eingeladen. Um Anmeldung unter Tel. 0664-73475536 (Klaus Ladinig) wird ersucht.

Für das Archiv gelten in Hinkunft bestimmte Zugangsbestimmungen, über die Karl Notdurfter bei der Veranstaltung informieren wird.