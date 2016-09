Als Zuhälter zeigte ein 52-jähriger Bulgare für andere offenbar relativ wenig Gefühlsregungen. Dafür weinte er gestern am Landesgericht vor Richterin Sandra Preßlaber bei der Urteilsverkündung so heftig, dass ihn die Richterin zur Ordnung rief. Schwere Nötigung und Zuhälterei im Rückfall hatten dem in Innsbruck agierenden Bulgaren nämlich nicht rechtskräftig drei Jahre und 20 Tage Gefängnis eingebracht. Einzig von grenzüberschreitendem Prostitutionshandel wurde der 52-Jährige freigesprochen, da nicht beweisbar war, dass Einzelne seiner Damen schon in Polen überredet worden waren.

Aufmerksamkeit hatte der Fall in Tirol jedoch erregt, da der Zuhälter eine Prostituierte trotz ihrer Syphilis unmissverständlich aufgefordert hatte, der Arbeit nachzugehen. Präservative sollten Freier halt vor der meldepflichtigen Krankheit schützen. Die Frau bewegte sich dabei in einem Umfeld, in dem sie nach glaubwürdigen Aussagen nicht nur Schlägen und Tritten ausgesetzt war. Ständige Drohungen, dass die Frau „ihn – den Zuhälter – ja gar nicht kenne und nicht wisse, welcher Mann er wirklich sei, zu was er fähig sei, und dass er eine brennende Zigarette auf ihrem Körper ausdrücken werde, wenn sie nicht richtig arbeite und genug Geld bringe“, begleiteten bis zu ihrer Flucht die Hölle in Tirol. Jetzt findet noch ein Prozess gegen den Bruder des Bulgaren statt.

Auf ganz andere Abwege war hingegen die Bereichsleiterin eines Innsbrucker Supermarktes gekommen. Die 27-Jährige hatte sich seit letztem September nämlich zunächst unbemerkt 23.000 Euro in die eigene Tasche gesteckt. 15.000 Euro stammten dabei aus dem Tresor, wo immer wieder größere Summen an Wechselgeld aufbewahrt wurden. Den Rest eignete sich die höhergestellte Kassiererin jedoch über ein eigenes System an. So hatte die 27-Jährige auf verschiedenen Kassen immer wieder fiktive Retourwaren verbucht und daraufhin das Geld entnommen. Für schweren gewerbsmäßigen Diebstahl verhängte Richterin Heidemarie Paul sechs Monate bedingte Haft und 960 Euro Geldstrafe. Firmenanwalt Michael Hohenauer forderte zudem von der Verurteilten das Geld zurück. (fell)