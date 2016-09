Von Harald Angerer

Jochberg – Was lange währt, wird endlich gut – diesen Spruch konnte man am Montagnachmittag in Jochberg öfters hören. Denn mit dem Spatenstich für das Generationenhaus Waagstätt geht eine siebenjährige Entwicklungsgeschichte zu Ende. Den Ausgang nahm alles mit der Schließung des ehemaligen Altenheims Jochberg im Jahr 2009. Seit damals ist die Gemeinde auf der Suche nach einer Lösung für die Betreuung älterer Mitmenschen.

Mit dem Generationenhaus geht Jochberg aber völlig neue Wege. Errichtet wird das Gebäude von der Neuen Heimat Tirol, das Konzept stammt vom Projektentwickler DASTA. Insgesamt werden 21 Wohnungen errichtet, auch ein Kinderhort wird in dem Gebäude im Ortszentrum seinen Platz finden.

Kernidee des Projektes ist die aktive Nachbarschaftshilfe. Es werden also nicht nur ältere Personen in dem Haus wohnen, sondern ein breites Altersspektrum. „Die Idee ist, dass sich die Bewohner ähnlich wie in einer Großfamilie helfen“, erklärt DASTA-Geschäftsführer Kurt Dander, und weiter: „Das Projekt wird von einer Wohnbegleitung betreut, damit die Gemeinschaft auf Dauer funktioniert und Probleme des Zusammenlebens gleich beim Entstehen gelöst werden.“

Bürgermeister Günter Resch ist zufrieden, denn es konnte eine Lösung für Jochberg gefunden werden, welche sich die Gemeinde auch leisten kann, erklärt Resch. „Zudem wurde mit dem Projekt auch noch die Zufahrt und die Parksituation für die Volksschule und den Kultursaal gelöst“, sagt Resch.

Die Vergabe der Wohnungen erfolgt über die Gemeinde Jochberg, jeder Mieter muss aber einen zusätzlichen Vertrag unterschreiben, in dem die Nachbarschaftshilfe geregelt wird.

„Es hat lange gedauert, aber es ist schlussendlich ein tolles Endergebnis. Die Vorgaben waren allerdings eine Herausforderung, da die Tiroler Wohnbauförderung sehr klare Richtlinien hat“, schildert Hannes Gschwentner, NHT-Geschäftsführer. Denn in diesem Projekt sind so genannte Begegnungsflächen vorgesehen, um die Gemeinschaft zu stärken. Solche Flächen seien aber bei der Wohnbauförderung nicht vorgesehen.

Die Neue Heimat Tirol investiert 4,2 Millionen Euro in das Projekt, der Grund gehört weiter der Gemeinde und wird im Baurecht an den Wohnbauträger vergeben. Die Fertigstellung ist bereits für Ende des Jahres 2017 geplant.