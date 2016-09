Von Michael Domanig

Hall – Der innere Schweinehund und der Drehwurm: Das sind die „Bestien“, die es am Samstag beim Haller Turmlauf zu überwinden gilt. Bereits zum elften Mal strömen Treppenlaufprofis, Promisportler und Amateurläufer zu diesem außergewöhnlichen Bewerb – der heuer mit einem erweiterten Konzept aufwartet.

„Zusätzlich zu Münzerturm und Medienturm nehmen wir erstmals ein drittes Gebäude mit“, berichtet Martin Terzer vom veranstaltenden Nordic Team Absam – und zwar das historische Basteigebäude am Unteren Stadtplatz, in dem Tourismusverband und Stadtmarketing angesiedelt sind. „Somit sind diesmal insgesamt rund 600 Treppenstufen zu bewältigen.“

Krönung bleibt freilich der Münzerturm, das 46 Meter hohe Wahrzeichen der Stadt Hall: Turmaufwärts wartet auf die Läufer eine enge, jahrhundertealte Holzwendeltreppe mit 187 Stufen, hinunter geht es über 199 Stufen einer modernen Stahlwendeltreppe.

Gespannt ist Terzer auf das Duell zwischen den wendigen Kombinierern und Biathleten – darunter Biathlon-Ass Felix Leitner als Titelverteidiger – und der internationalen Treppenlaufelite: „Bei uns muss man die Türme auch wieder hinunterlaufen, dazu gibt es Flachpassagen – das ist für spezialisierte Läufer eine Herausforderung.“ Auf jeden Fall sei der Lauf (Terzer rechnet mit einer Siegerzeit von ca. 4:15 Minuten) „von der Schnellkraft her brutal. Nach oben sammelt man gewaltig Laktat an, treppab braucht es dann wieder ganz andere Bewegungsabläufe.“

Besonders heiße Duelle verspricht auch heuer ein eigener Feuerwehrlauf auf den Münzerturm und retour: „Feuerfeste“ Zweiterteams messen sich in voller Montur mit Schutzanzug, Gasflasche und Stiefeln. „Dabei müssen die Teams zusammenbleiben und zeitgleich einlaufen“, erklärt Terzer, „im Einsatzfall gehen sie ja auch nie allein in ein Haus.“ Zudem gibt es eine österreichweite Premiere: Erstmals nehmen auch Rettungsteams mit Einsatzausrüstung am Turmlauf teil.

Terzer erwartet rund 150 Turmläufer, 100 Feuerwehr- und 30 Rettungsteams. Mehr sei „zeitlich kaum noch möglich“, schließlich wird einzeln in 30-Sekunden-Intervallen gestartet. Unfälle habe es bisher nie gegeben, betont er: „Die Sportler sind gut vorbereitet und voll konzentriert, in allen Türmen stehen Streckenposten und Rettungskräfte bereit, Ecken und Kanten wurden komplett abgesichert.“

Der Feuerwehrlauf findet von 9 bis ca. 13 Uhr statt, der Rettungslauf von 13 bis ca. 14 Uhr, der eigentliche Turmlauf von 14 bis ca. 16 Uhr. Start und Ziel befinden sich beim Salinenparkplatz P5, dorthin wird die Action aus den Türmen live übertragen. Ein buntes Kinderprogramm (von 11 bis 16 Uhr) rundet den Tag ab.