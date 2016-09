Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Höchstens 600 Watt Leistung, Motorunterstützung bis maximal 25 km/h. „Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, gilt ein E-Bike als normales Fahrrad“, beschreibt Florian Greil den gesetzlichen Rahmen. Stärkere oder schnellere E-Bikes „sind je nach Höchstgeschwindigkeit Mopeds oder sogar Motorrädern gleichgestellt.“ Anders ausgedrückt: Die Fahrzeuge benötigen Versicherungsschutz und Kennzeichen, die Lenker Führerschein und Helm. Für viele Elektroradler nur graue Theorie. Die Praxis sieht anders aus.

„Nicht nur die Nachfrage nach E-Bikes ist enorm, sondern auch die Nachfrage nach Tuning-Kits“, sagt der Innsbrucker Fahrradhändler Christian Neuner: „Schon allein aus Haftungsgründen verkaufen und montieren wir die Teile zwar nicht, sehen aber beim Service, wie viele frisiert sind.“ Und das sind offenbar wirklich viele – nach Neuners Schätzung müssten auf einem Drittel der „Fahrräder“ mit Elektroantrieb Mopedkennzeichen montiert sein. Ein Fahrradmechaniker ergänzt: „Kein Tag ohne Tuning-Nachfrage.“

Beim Frisieren der E-Bikes geht es vor allem darum, dem Motor eine geringere Geschwindigkeit als 25 km/h vorzutäuschen. „Damit er nicht abriegelt, sondern auch über dem erlaubten Höchsttempo weiter Leistung bringt“, erklärt Neuner.

Klingt kompliziert, ist für den Kunden aber ganz einfach. „Die Teile kosten im Internet zwischen 130 und 170 Euro“, erklärt der Händler, der ab kommendem Jahr dem Trend entsprechend nur noch E-Bikes verkaufen wird: „Die Montage ist so einfach, dass das die meisten selbst schaffen.“

Gefragt seien die Tuning-Kits vor allem bei jenen Radlern, die täglich längere Strecken – etwa von und zur Arbeit – zurücklegen. „Mit 25 km/h kilometerweit auf flacher Strecke dahinzuzuckeln, ist nervig“, beschreibt Neuner das Hauptmotiv: „Für die Bergradler unter den E-Bikern ist die Motorunterstützung hingegen meist ausreichend. Bergauf macht schneller wenig Sinn, und bergab sorgt ohnehin das Gefälle für höhere Geschwindigkeiten.“

In den Statistiken der Polizei sind getunte und damit illegale E-Bikes derzeit noch kein Thema: „Zumindest in Innsbruck wurde noch kein einziger E-Biker wegen seines manipulierten Fahrrades angezeigt“, sagt Greil. Und auch die Verkehrsinspektion Wilten war mit diesem Thema bis jetzt noch nicht befasst. „Wir hatten noch keinen einzigen derartigen Fall“, sagt Kommandant Robert Kofler.

Dass die Polizei zwar regelmäßig illegal getunte Autos, Motorräder und vor allem Mopeds, aber keine frisierten E-Bikes aus dem Verkehr zieht, hat mehrere Ursachen. Eine davon ist die in der Praxis kaum durchführbare Überprüfung: „Ein Moped können wir auf die Prüfrolle stellen, um im Stand die Höchstgeschwindigkeit zu messen“, erklärt Greil: „Bei einem E-Bike ist das nicht so einfach möglich.“ Weil der Elektroantrieb meist nicht über einen Gasgriff, sondern die Pedale gesteuert wird. Vereinfacht gesagt: Damit der Motor läuft, muss einer treten – am Rollenprüfstand ein zirkusreifer Balanceakt. Dazu kommt: Nur weil ein E-Bike über 25 km/h fährt, heißt das noch nicht, dass es illegal ist. Auch ohne Motorunterstützung, also lediglich mit Muskelkraft sind (wie mit konventionellen Fahrrädern) höhere Geschwindigkeiten durchaus möglich. Bei einer optischen Überprüfung sind den Beamten ebenfalls Grenzen gesetzt: „Ein Rennauspuff am Moped fällt auf, wenn man sich ein bisschen auskennt“, erklärt ein Beamter: „Bei E-Bikes sind Tuning-Teile schon deutlich schwerer erkennbar.“ Manche von außen gar nicht, da hilft nur noch eine fachmännische Untersuchung inklusive Gutachten beim TÜV. Ein Aufwand, der sich nur bei einem dringenden Verdacht rechtfertigen lässt. Etwa, wenn ein E-Biker mit Tempo 40 in eine Laserfalle tappt. Nur: Auf Überland-Radwegen, dem bevorzugten Revier der Radlraser, sind Geschwindigkeitsmessungen nicht üblich.

Dazu kommt, dass sich die teureren Tuning-Chips auf Knopfdruck oder auch per Handysteuerung deaktivieren lassen. Dann entspricht das Bike zumindest bei einer oberflächlichen Überprüfung wieder den Vorschriften.

Neuner sieht in den so genannten Speedbikes eine Alternative: „Das sind E-Bikes, die legal 45 km/h laufen und als Mopeds gelten. In der Schweiz bereits ein Renner.“