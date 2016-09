Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Erst am Montag war ein Bulgare wegen Zuhälterei zu 18 Monaten Haft, die sich wegen schnellen Rückfalls letztlich auf über drei Jahre summierten, verurteilt worden. Der 52-Jährige, der unter anderem eine an der Geschlechtskrankheit Syphilis leidende Prostituierte zur Arbeit am Innsbrucker Straßenstrich gezwungen hatte, weinte während der Urteilsverkündung. Gestern musste sein 42-jähriger Bruder vor Gericht erscheinen und wurde ebenso wegen Zuhälterei und schwerer Nötigung und zudem auch wegen grenzüberschreitenden Prostitutionshandels verurteilt.

Er hatte im Jahr 2014 einen jungen Mann und eine Frau von Bulgarien nach Innsbruck gebracht, obwohl beide eigentlich in Mannheim nach legaler Arbeit suchen wollten. In Innsbruck wurde das Duo dann von den Brüdern derartig eingeschüchtert, dass beide der Prostitution nachgingen.

Als der junge Mann daraufhin flüchten wollte, fingen ihn die Zuhälter am Hauptbahnhof wieder ein und bedrohten ihn in einem nahegelegenen Haus mit einer Eisenstange. Dem nicht genug, wurde der Verzweifelte auch mit den Fäusten traktiert und mit einer glühenden Zigarette, die im Brustbereich ausgedrückt wurde, zur Räson gebracht. Anschließend musste der Gepeinigte Pass und Handy aushändigen und sich wieder prostituieren. Da er kurz darauf einen Nervenzusammenbruch erlitt, wurde die Polizei auf den Gräuel aufmerksam. Da waren die Brüder bereits auf der Flucht. Nach Verhaftungen in Bulgarien setzte es gestern am Landesgericht nun auch für den jüngeren Bruder nicht rechtskräftig 21 Monate Haft – 14 Monate bedingt.