Igls – Ein 80-jähriger Mann aus Igls wurde am Mittwoch gegen 9.30 Uhr Opfer eines Diebstahles. Als es an der Türe des Mannes klopfte, öffnete dieser in der Annahme es sei jemand anderer. Stattdessen standen vier Frauen, osteuropäischer Abstammung vor der Türe, von denen eine behauptete dringend auf die Toilette zu müssen.

Der Mann gewährte der Frau Zutritt, wobei sich plötzlich alle vier Frauen in die Wohnung drängten. Diese verteilten sich in der Wohnung und schließlich stahl eine Täterin einen Bargeldbetrag im mittleren dreistelligen Eurobereich. Alle vier verließen schließlich fluchtartig die Wohnung. Die Frauen dürften laut Beschreibung alle rund 25 Jahre alt sein, und osteuropäischer Abstammung sein. Drei der Frauen sind rund 1.60 und die Vierte 1,75 groß. Die bearbeitende Dienststelle ist die Polizeiinspektion Reichenau. (elNummer: 059133 7588) (TT.com)