Von Judith Sam

Innsbruck – Weihnachten ist vorbei, der Schlussverkauf im vollen Gange. So viel zur guten Nachricht. In den Geschäften findet man wie jedes Jahr unzählige Jacken mit Pelzbesatz. „Die Pelzindustrie boomt und verzeichnet steigende Umsätze sowie Wachstumsraten von 2,5 Prozent“, weiß Edmund Haferbeck, Leiter der Rechtsabteilung der Tierschutzorganisation Peta. Zahlen, die überraschen, denn viele Kunden verzichten heute aus tierschutzrechtlichen Überlegungen auf Pelz. „Je kritischer wir werden, desto mehr Tricks entwickelt die Pelzindustrie, um ihre Produkte weiterhin zu vermarkten“, stellt der Experte ein nüchternes Urteil aus.

Eine Kennzeichnungspflicht für Echtpelze sucht man etwa vergebens. „Es gibt nur ,Absatz zwölf‘. Der besagt, dass ein Teil des Kleidungsstücks aus tierischem Material besteht. Ob das Leder ist, Wolle oder Pelz, bleibt offen“, erklärt Irina Fronescu von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Das belege auch ein Stichprobentest der Österreichischen Tierrechtsorganisation, der Mitte des Monats gezeigt hat, dass 49 Prozent des echten Pelzes nicht vorschriftsmäßig deklariert sind.

In vielen Kleidungsstücken findet man zudem das „OA-Label“. Das verspricht bei oberflächlicher Betrachtung, dass die Tiere nicht gelitten haben. „In Wirklichkeit besagt es lediglich, dass das Herkunftsland über Tierschutzgesetze verfügt. Aber Gesetze sind sehr dehnbar“, ergänzt Fronescu.

Damit nicht genug. „Beispiel Pelzkragen: Viele denken, dass für ihren Fellkragen nur ein Tier gestorben ist. Doch um den Kragen in derselben Farbe herzustellen, wird der Pelz mehrerer Tiere benötigt“, schildert der Stuttgarter.

Ebenso würde man immer mehr echten Pelz für Accessoires wie die Bommeln auf Mützen verarbeiten. So eine Kappe bekommt man laut Fronescu in Österreich schon für zehn Euro: „Viele denken sich in Anbetracht des niedrigen Preises, dass es sich dabei um kein echtes Fell handeln kann.“ Irrtum! Echte Pelze sind mittlerweile sogar billiger als künstliche. „China, der führende Pelzproduzent, kennt keine wirklichen Tierschutzgesetze und in Farmen, in denen Tausende Tiere gehalten werden, kann man billig produzieren“, weiß Haferbeck.

Selbst den nüchternen Juristen schockieren die Zustände in besagten Pelzfarmen: „Die Tiere hausen dort alleine in Käfigen, die gerade einmal 90x30x40 Zentimeter groß sind. Das bedeutet 0,3 Quadratmeter Lebensraum. Ein Leben lang. Normalerweise erstreckt sich deren Revier aber über Dutzende Quadratkilometer.“

Kaninchen, Nerze, Füchse und Marderhunde würden mit extremen Verhaltensstörungen darauf reagieren. „Teils nagen sie sich das Fleisch bis zu den Knochen weg oder rasen manisch durch die winzigen Käfige. Rund um Weihnachten und Silvester werden sie dann vergast oder gar lebendig gehäutet“, sagt Haferbeck.

Sogar die Vergasung sei mit Qualen verbunden, weil das eingesetzte CO2 oder Kohlenmonoxid teils erst nach Minuten wirkt. Darum höre man aus den Tötungskisten noch lange ein Scharren und Kratzen.

Wenn also Kunden versuchen, Pelz zu umgehen, Firmen durch Pelz im Sortiment in Bedrängnis geraten, Kunstpelze echten optisch mittlerweile um nichts mehr nachstehen – warum wird dann trotzdem weiterhin Echtpelz verkauft? „Schuld sind die Designer. Fell ist für sie immer noch etwas Besonderes“, bemängelt Haferbeck. Die Lenker der Konzerne müssten sich gegen ihre Designstars durchsetzen. Ein schwieriges Unterfangen.

Um sicherzugehen, was man trägt, gibt es für Fronescu nur ein Credo: „Finger weg vom Pelz. Ganz ehrlich, auf diese Deko kann man verzichten. Um sich zu wärmen, braucht man Fell seit Jahrhunderten nicht mehr.“