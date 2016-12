Innsbruck – Der Verkehr in Tirol nimmt kontinuierlich zu – nicht nur der Lkw-Transit. Trotzdem wächst er weniger stark wie im österreichischen Durchschnitt. Diese Analyse liefert der jetzt vorliegende Verkehrsbericht des Landes für die Jahre 2014 und 2015. In Österreich stieg das Verkehrsaufkommen an allen Tagen sowohl 2014 als auch 2015 auf den Autobahnen und Landesstraßen B (ehemalige Bundesstraßen) um jeweils 2,6 Prozent. An den 157 Tiroler Zählstellen gab es vor zwei Jahren eine Zunahme um insgesamt 2,1 Prozent und um zwei Prozent im Vorjahr.

Über dem Schnitt liegt in Tirol jedoch der Sonn- und Feiertagsverkehr auf den ehemaligen Bundesstraßen und den klassischen Landesstraßen. Die Steigerungen betrugen 2014 knapp 2,3 Prozent und im darauffolgenden Jahr 2,8 Prozent. Wie sieht es darüber hinaus auf den neuralgischen Verkehrsachsen im Land aus?

Zuletzt wurde intensiv über eine Lösung am Fernpass diskutiert, die Volkspartei unter Landeshauptmann Günther Platter favorisiert die Variante mit einem Fernpass-Scheitel- sowie den Tschirganttunnel. Seit 2008 ist das Verkehrsaufkommen am Fernpass um 20 Prozent in die Höhe geschnellt. 2014 verzeichnete man einen Anstieg um drei Prozent und im Vorjahr noch einmal um 4,6 Prozent auf durchschnittlich 12.841 Fahrzeuge pro Tag. In Bichlbach lag die Zuwachsrate mit 4,9 Prozent sogar über jener am Fernpass.

Wie sehr die Verkehrsbelastung auf der Strecke ins Außerfern zugenommen hat, beweisen die Verkehrsspitzen: Während 2012 noch an 33 Tagen mehr als 20.000 Fahrzeuge auf der Fernpassroute gezählt wurden, so waren es 2015 bereits 41. Bei den absoluten Verkehrshöhepunkten mit täglich mehr als 25.000 Pkw blieb die Anzahl der Tage mit sieben unverändert.

Im Zillertal/Fügen stagnierte im Vorjahr der Verkehr auf hohem Niveau – durchschnittlich 18.430 Fahrzeuge pro Tag. Eine immer größere Problemzone wird das Stadtgebiet von Lienz in Osttirol. Seit 2013 fahren dort täglich um drei Prozent mehr Fahrzeuge und im Jahresdurchschnitt täglich 22.227. (pn)