Von Miriam Hotter

Aurach b. K. – Der Gedanke an ihre Kindheit lässt Andrea Gasser in Erinnerungen schwelgen: an Ziegenbock „Ami“, den sie mit der Flasche aufgezogen hat. Oder an Katze „Susi“, die bei ihr im Puppenwagen schlafen durfte. Und wie groß war die Aufregung, als sie ihren Vater versehentlich in den Hasenkäfig sperrte. „Es war immer was los bei uns“, sagt die heute 30-Jährige und meint damit den Wildpark Aurach, der sich seit 1977 in Familienbesitz befindet.

Seit Dezember vergangenen Jahres leitet Gasser den Wildpark und tritt damit in die Fußstapfen ihres Großvaters sowie Vaters. Für Gasser ein logischer Schritt. Nicht nur, weil sie die einzige Enkeltochter ist, sondern: „Weil ich die Tiere gern mag.“

Rund 300 Tiere verschiedener Arten tummeln sich auf dem 35 Hektar großen Areal. Angefangen von Rotwild über Emus bis hin zu Yaks, Hängebauchschweine und Kängurus. „Meine Babys sind aber die Steinböcke“, verrät Gasser. Und das hat auch einen Grund: Kurz nachdem sie die Geschäftsführung übernahm, zogen fünf Steinböcke in den Wildpark ein. Bis dahin weilten nur drei dieser Exemplare dort. „Als die fünf Steinböcke zu uns kamen, haben wir sie in ein eigenes Gehege neben dem eigentlichen Steinbockgehege gegeben, um Kämpfe zu verhindern“, erzählt Gasser. Am nächsten Morgen dann die Überraschung: Die fünf Steinböcke standen plötzlich bei den anderen drei. „Sie müssen den Balken, mit dem die Tür abgesperrt war, so bearbeitet haben, dass die Tür aufging“, vermutet Gasser.

Doch das ist nichts gegen die schlauen Berberaffen, die es vor rund 25 Jahren geschafft haben, aus ihrem Gehege auszubrechen. Andreas Vater Oswald Pletzer kann sich noch genau an jenen Tag erinnern. „Ein Weibchen, ein Männchen und ein Junges haben das Schloss aufgemacht und sind einfach auf und davon. Das hat sogar in Rom für Schlagzeilen gesorgt“, erzählt er lachend. Und hat er sie wieder einfangen können? „Zuerst nicht. Wir haben bei der Bergstation der Bichlalm, wo sich die Affen angesiedelt haben, einen Trick versucht. Und zwar haben wir eine Sachertorte mit Narkosemittel versetzt.“ Doch die Dosis war zu gering. „Nach sechs Wochen haben wir dann eine Kiste gebaut und eine Banane reingegeben. Als die Affen die Banane holen wollten, fiel die Tür zu. So haben wir sie dann erwischt“, erzählt Pletzer.

Ganz freiwillig kommen hingegen einige Promis immer wieder in den Wildpark und in das angrenzende Gasthaus zurück. Star-Geigerin Ann-Sophie Mutter, Sänger Hansi Hinterseer, Schauspieler Arnold Schwarzenegger, Unternehmerin Fiona Swarovski, der ehemalige deutsche Fußballspieler Franz Beckenbauer und DJ Ötzi zählen zu den Stammgästen.

Der Spagat zwischen Wildpark und Gastronomie sei die größte Herausforderung, die Andrea Gasser als neue Geschäftsführerin zu bewältigen habe. „Die beiden Betriebe sind strikt voneinander getrennt. Ich möchte aber für alle zwei gleichermaßen da sein. Das ist sehr aufwändig.“

Doch sie habe erfahrene Mitarbeiter, die ihr unter die Arme greifen. „Auch wenn es um das Fachwissen geht“, sagt sie. Zwar kenne sie die Tiere im Wildpark gut, doch immer wieder lerne sie etwas dazu. „Deshalb ist mein Beruf auch so spannend.“