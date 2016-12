Ötztal – „Der Verkehr wird ja nicht weniger“, begründet der Oetzer Bürgermeister Hansjörg Falkner die Initiative: Im Jänner wird es unter der Leitung des Verkehrsverbundes Tirol (VVT) einen gemeinsamen runden Tisch zwischen Gemeindevertretern und Touristikern des Ötztales geben. Ziel ist es, vorhandene Ideen anzusprechen und an einer Gesamtlösung für das Ötztal zu arbeiten. Oetz etwa kämpft mit der Belastung von rund 13.500 Fahrzeugen pro Tag, die Situation in Längenfeld sei ähnlich, betont Dorfchef Falkner. Umhausen hingegen hat seit Jahrzehnten eine Umfahrung und will den Ortskern wieder beleben. Und in Sölden müssen sich die verschiedenen Gemeinderatsfraktionen erst einmal darüber klar werden, ob und welche Variante man für eine Umfahrung ins Auge fasst.

Der Oetzer Obmann des Verkehrsausschusses, Clemens Plattner, wollte vor einigen Wochen die Ötztaler Verkehrspolitiker an einen Tisch holen. Längenfeld und Sölden fehlten. Nun ruht die Hoffnung auf dem geplanten VVT-Verkehrsgipfel. (pascal)