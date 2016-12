Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Es wird demnächst voraussichtlich kein Wiedersehen geben: Die Deutsche, die an der Ermordung ihres Ehemannes bei Söll beteiligt gewesen sein soll, dürfte in München in Haft bleiben. Im Gegensatz zum mutmaßlichen Täter wird die 31-Jährige offenbar nicht nach Österreich ausgeliefert. Ein Zusammentreffen des Liebespaares in der Innsbrucker Justizanstalt ist somit unwahrscheinlich. Zumindest eine Fahrt in die Tiroler Landeshauptstadt wird der Mutter eines sechsjährigen Mädchens jedoch nicht erspart bleiben: Spätestens zum Prozessbeginn muss sich die Beschuldigte am Landesgericht einfinden. Es sei denn, der Verdacht löst sich im weiteren Verlauf des Ermittlungsverfahrens in Luft auf.

Doch danach sieht es derzeit nicht aus: Im Gegenteil – der Münchner Anwalt Georgious Vlachopoulos bezichtigt die Ehefrau des Opfers sogar, seinen Mandanten zum Mord angestiftet zu haben: „Sie hat ihn aufgefordert, Antonis C. zu töten.“ Was – wie bereits mehrfach berichtet – dann auch geschah. In der Nacht zum 8. November wurde der 32-jährige Grieche am Parkplatz Steinerne Stiege bei Söll mit zehn Schüssen aus einer Kleinkaliber-Pistole regelrecht hingerichtet. Ein Lkw-Fahrer entdeckte am Morgen hinter einer Leitplanke die Leiche des Familienvaters aus Kreta. Der 28-jährige Landsmann und Freund des Opfers hat die Tat bereits gestanden. Die Ehefrau räumte zunächst nur ein, vom Mord gewusst zu haben. Welche Rolle die 31-Jährige beim Verbrechen tatsächlich spielte, „ist derzeit noch Gegenstand des Ermittlungsverfahrens“, will sich Hansjörg Mayr, Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft, noch nicht auf einen konkreten Vorwurf festlegen.

Die Deutsche hat ihren mutmaßlichen Komplizen am Arbeitsplatz, einem Münchner Restaurant, kennen und lieben gelernt. Die beiden dürften ohne das Wissen ihres Ehemannes eine Beziehung eingegangen sein.

Antonis C. betrachtete den Arbeitskollegen seiner Frau offenbar ebenfalls als Freund. Einige Zeit soll das Ehepaar sogar beim 28-Jährigen gewohnt haben. Anfang November lud der Koch den Mann seiner Geliebten zu einem Männerausflug nach Tirol ein. Eine Reise, die für C. tödlich endete.