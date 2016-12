Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Er blieb am Heiligen Abend extra am Vormittag zu Hause, um vom Postboten das letzte Paket, das unter seinem Christbaum liegen hätte sollen, in Empfang zu nehmen. Doch das Paket kam nicht. Der Platz unterm Christbaum blieb leer.

Stattdessen brachte es der Zusteller zur nächsten Poststelle. Dahin ging der junge Mann aus dem Bezirk Schwaz auch (Name der Redaktion bekannt). Sein Paket war aber nicht dort. „Dort hat es dann geheißen, dass der Fahrer mein Paket noch nicht abgegeben hat“, berichtet der junge Mann. Rund zwei Stunden später habe es dann seitens der Post geheißen, dass sein Paket in der „nächsten“ Poststelle abgegeben wurde. Nur, dass diese rund 40 Kilometer von seinem Zuhause entfernt ist. Also nicht unbedingt die „nächste“ Poststelle, die eigentlich in seiner Gemeinde wäre. Dort sei es bis 9. Jänner abholbereit. Doch dann die nächste Hiobsbotschaft: Das Paket ging am Dienstagabend retour an den Absender.

Der junge Mann ist sauer. Denn abgesehen davon, dass ihm ein Weihnachtsgeschenk fehlte, kostete es ihn viele Nerven. „Ich habe gefühlte 20 Telefonate mit Postmitarbeitern geführt. Es tat ihnen leid, aber wirklich unternommen hat keiner etwas. Nachbestellen kann ich das Geschenk auch nicht mehr“, ärgert er sich.

Seitens der Post ist man um Schadensbegrenzung bemüht. „Das war ein Fehler des Zustellers. Wir nehmen mit dem Kunden Kontakt auf“, erklärte Post-Pressesprecherin Kathrin Schrammel auf Anfrage der TT. Doch versprechen könne man nichts. Laut ihr sei das Paket vom Zusteller an die falsche Filiale geliefert worden und kam dadurch ins Verteiler­zentrum nach Hall. Nun sei es bereits auf dem Retourweg. Ein letzter Hoffnungsschimmer bleibe, betonte Schrammel: „Unsere Mitarbeiter versuchen alles, um das Paket noch richtig zuzustellen.“

„Für mich ist das wie eine Never-Ending-Story. Denn heute ist mir schon wieder das Gleiche passiert. Ich war zu Hause, aber mein Paket wurde nicht abgeliefert, sondern wieder mitgenommen“, sagt der Betroffene.