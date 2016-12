Schwaz – Ein typischer Seelsorger ist Pfarrer Rudolf Theurl nicht. Doch das ist auch gut so. Seit er vor 30 Jahren die Pfarre St. Barbara in Schwaz aufgebaut hat, ist er ein wichtiger Teil der Stadt geworden. Er ist kritisch, engagiert und empfängt jeden – egal welcher Religion – mit offenen Armen. Was ihn zu einem Pfarrer der besonderen Art macht, verrät er im TT-Interview.

Oftmals geht es darum, was Pfarrer stört oder in der Kirche nicht gern gesehen ist. Daher nun einmal die verkehrte Frage: Was freut Sie in Ihrem Gotteshaus in Schwaz besonders? Theurl: Ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Leute per Handschlag bei der Kirchentür zur Messe begrüßen kann. Dadurch habe ich gleich viel Kontakt, das habe ich in Amerika so gesehen. Dann weiß ich, wer da ist, ob jemand gekommen ist, der zum Beispiel einen Kranken zu Hause hat. Da kann ich teils in der Messe spontan darauf eingehen. Manchmal ist es auch rührend, wenn mir jemand um den Hals fällt, den ich länger nicht mehr gesehen habe.

Was sagen Ihnen die Menschen, wenn Sie sie zur Messe begrüßen? Theurl: Bei manchen frage ich gleich, wie es beispielsweise der Mama im Krankenhaus geht. Andere richten einen kurzen Wunsch an mich, fragen, ob ich den kranken Papa anrufen kann oder ob ich einen Hochzeitstermin frei habe. Sehr viele wollen etwas weihen lassen, kleine Statuen etwa. Das mache ich dann anschließend an die Messe. Die Wünsche nach Segnungen haben generell zugenommen. Außerdem mache ich Tier-, Motorrad- oder auch Autosegnungen, die sehr gut besucht sind. Rund 700 Motorräder oder bis zu 80 Autos kommen da schon dahergefahren.

Welche Tiere werden in die Kirche mitgenommen? Theurl: Das ist dann wie beim Streichelzoo: von der Henne, Schildkröte, Käfern bis hin zur Schlange. Draußen hängen wir dann die großen Tiere an. Das letzte Mal hat einer einen stinkenden Bock mitgenommen oder Kühe, Kälber, Schafe – das ist immer sehr nett, wie auf der Arche Noah.

Mancherorts haben Pfarrer damit zu kämpfen, dass ihre Kirchen gefüllt sind. Wie ist das bei Ihnen? Theurl: Unsere Kirche ist am Sonntag eigentlich immer voll. Wir haben einfach sehr viel Abwechslung, immer andere Musik, nach dem Gottesdienst zeigen wir oft noch Kinofilme und alle zwei Wochen findet eine Kinderkirche statt. Da sitzen wir gemeinsam in einem eigenen Raum gemütlich auf dem Boden und widmen uns biblischen Geschichten. Auch das Pfarrcafé kommt gut an.

Woran könnte es liegen, dass in manchen Kirchen immer mehr Bänke leer bleiben? Theurl: Heute gibt es viele Angebote. Früher war die Kirche ein Einzelangebot. Da schauten die Männer nach hübschen Frauen, Gemeinderatssitzungen waren damals auch am Sonntag und neben jeder Kirche war ein Gasthäuserl. Das Leben ist Leib und Seele. Der Mensch braucht beides. Heute geht man in die Disco, um Leute zu treffen, früher haben sich alle bei der Kirche getroffen. Der Mensch braucht einfach ein bisschen mehr – das hat man in manchen Kirchen vergessen.

Gibt es eine Anekdote aus einer Ihrer Messen? Theurl: Da gibt es einiges. Spontan fällt mir ein: Ich war auf Urlaub in Lienz und habe in einem Altenheim einen Gottesdienst gehalten. Ich wollte dann, dass jeder von uns für jemand Bestimmten betet. Die Frauen bat ich, für ihre Schwiegertöchter zu beten. Da rief eine ganz außer sich: „Nein, für die bete ich sicher nicht!“ Da musste ich so lachen.

Das Interview führte Eva-Maria Fankhauser