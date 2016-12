Innsbruck – Allein an den zehn Tiroler Spitälern werden 33 Prozent aller in Österreich behandelten Patienten aus dem Ausland versorgt. Das waren im Vorjahr 14.378 Personen, wie aus dem Rechnungsabschluss des Tiroler Gesundheitsfonds für 2015 hervorgeht. Dazu kommen noch einmal 15.358 so genannte inländische Gastpatienten. Also rund 30.000 Nicht-Tiroler Patienten wurden 2015 in den heimischen Spitälern stationär aufgenommen. Insgesamt verzeichneten die Spitäler 234.312 kranke Menschen.

Bei den Kosten für Patienten aus den anderen Bundesländern – der „Netto-Import“ betrug 10.881 Personen, weil 4477 Tiroler ihrerseits außerhalb des Landes medizinisch betreut wurden – tat sich in den vergangenen Jahren stets eine Lücke auf. Lediglich 14 Millionen Euro wurden über den Finanzausgleich pauschal abgegolten. Hier erzielte Tirol aber bei den heurigen Verhandlungen über die Aufteilung der Steuermittel in Österreich einen Erfolg. Die derzeitige Benachteiligung konnte abgefedert werden, denn für außergewöhnliche Belastungen u. a. bei den Gastpatienten erhält Tirol rund 35 Millionen Euro zusätzlich. Die tatsächlichen Behandlungskosten der inländischen Gastpatienten betragen in etwa 50 Millionen Euro.

Weit komplizierter ist die Situation bei der Kostenrefundierung für Touristen, die in eines der Tiroler Spitäler eingeliefert werden. Hier müssen die Spitalserhalter oft Monate, wenn nicht sogar Jahre auf das Geld warten. Verantwortlich dafür ist ein mühsames Verrechnungssystem mit den ausländischen Sozialversicherungen. 7041 Spitals­patienten stammten 2015 u. a. aus Deutschland, 2693 aus Italien. „Der Wegfall der Zischenfinanzierung der zwischenstaatlichen Erlöse durch die Sozialversicherungsträger führt zu erheblichen Zinsbelastungen für die Anstaltsträger“, heißt es dazu im Abschlussbericht des Gesundheitsfonds.

Wie schaut es nun aktuell aus? Die aus der Behandlung in Spitälern resultierenden Kosten für Touristen betragen mit gestrigem Stichtag 55,03 Mio. Euro. Für den niedergelassenen Bereich ist die Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK) zuständig. Die Kasse finanziert hier die Aufwendungen etwa für ärztliche Behandlungen, Heilbehelfe oder Medikamente vor. Insgesamt hat die TGKK derzeit Leistungen für Touristen in Höhe von 15,6 Mio. Euro übernommen. Laufend werden diese Forderungen von den ausländischen Sozialversicherungen beglichen, gleichzeitig jedoch neue verbucht. (pn)