Innsbruck – Sissy Böhm (61), Tochter des verstorbenen Schauspielers Karlheinz Böhm, ist in der Aufwachphase. Das bestätigt der Innsbrucker Anwalt Hermann Holzmann, der den Sohn der Innsbruckerin vertritt: „Mein Mandant konnte bereits mit seiner Mutter sprechen.“

Wie berichtet, ist die 61-Jährige am vergangenen Mittwoch Opfer einer außergewöhnlich brutalen Entführung geworden. Ein zunächst unbekannter Täter hat die Innsbruckerin in einer Tiefgarage in der Dr.-Glatz-Straße attackiert. Der Mann zerrte die Frau an den Haaren in den geliehenen Wagen, den Böhm zuletzt benutzt hat. Dann fuhr der Entführer mit der Schauspieler-Tochter und ihrem Dackel nach Hall. Dort ergriff der Täter zu Fuß die Flucht, nachdem er einen Zaun gerammt hatte. Ein Zeuge fotografierte dabei den Entführer.

Als die Einsatzkräfte beim beschädigten Wagen eintrafen, lag Sissy Böhm schwer verletzt im Auto, ihr Hund war tot. Nach der Einlieferung in die Innsbrucker Klinik wurde die Innsbruckerin operiert. Die Verletzungen im Kopfbereich waren so schwer, dass die Ärzte die 61-Jährige in den künstlichen Tiefschlaf versetzen mussten: „Sie wird wohl noch mehrere Wochen, im Krankenhaus bleiben müssen“, sagt Holzmann: „Derzeit befindet sie sich auf der Intensivstation.“

Nach einem weiteren Überfall auf eine ebenfalls 61-jährige Frau in einer Tiefgarage nahmen Polizeibeamte am vergangenen Donnerstag einen 25-jährigen Kroaten nach kurzer Flucht in Zirl fest. Der Mann steht im Verdacht, für ingesamt drei Überfälle auf Frauen in der vergangenen Woche verantwortlich zu sein. Ein Geständnis liegt nicht vor, „er hat zwei Mal ein Gespräch mit den Ermittlern verweigert“, sagt Christoph Hundertpfund, stv. Leiter des Landeskriminalamtes. Jetzt warten die Beamten auf die Auswertung der Spuren, die bei den drei Überfällen sichergestellt wurden. Aber das kann noch dauern, „wir sind noch beim Sortieren der Spuren“, so Hundertpfund weiter.

Auffallend: Der Kroate hatte bei der Festnahme einen Vollbart, der auf dem am Tag zuvor in Hall geschossenen Zeugenfoto auf den ersten Blick nicht zu sehen ist. Auf den zweiten Blick schon, ortet Hundertpfund keinen Widerspruch: „Auf dem vergrößerten Foto ist der flaumartige Bart erkennbar.“

Der Kroate befindet sich in Untersuchungshaft: Die Staatsanwaltschaft wertet zwei der drei Überfälle vorerst als Mordversuche. (tom)