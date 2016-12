Innsbruck – Wer hat was gesagt? Wer hat was gesehen? Und vor allem, wer ist für den verheerenden Autounfall vom 26. Oktober 2015 verantwortlich, bei dem ein mit sechs jungen Menschen übervoll besetztes Auto von der Straße abkam und in den Achensee stürzte? Mit diesen Fragen musste sich gestern Richter Norbert Hofer am Innsbrucker Landesgericht in einem äußerst schwierigen und komplizierten Fall beschäftigen.

Doch von Anfang an: Dass es damals keine Todesopfer gab, das war vor allem jungen Lebensrettern zu verdanken, die die Lenkerin des Autos und einen Beifahrer in einer gefährlichen Rettungsaktion aus dem eiskalten See zogen. Ein technisches Gebrechen beim Auto konnte schnell ausgeschlossen werden. Vieles deutete auf einen Fahrfehler hin, doch im Zuge der Befragungen tauchten Aussagen auf, wonach der Beifahrer der jungen Lenkerin ins Lenkrad gegriffen hätte und es erst dadurch zum Unfall gekommen sei. Jener 27-jähriger Beifahrer saß gestern dann auch als Angeklagter vor Richter Hofer. Selbst konnte er zum Unfallhergang nichts sagen. Wie auch ein Gutachter bestätigte, hat der Mann keinerlei Erinnerung an den Unfall. Der Mann erlitt damals ein Multiorganversagen und lag tagelang im Koma. „Mir fehlen ein, zwei Tage vor dem Unfall im Gedächtnis“, sagte der Angeklagte, der vor dem Unfall mit Freunden gefeiert hatte. Auch die Lenkerin, die an diesem Abend nichts getrunken hatte und die fünf Freunde (einen mehr als im Auto erlaubt) chauffierte, kann sich nach ihren folgenschweren Verletzungen an nichts mehr erinnern. Die heute 23-Jährige hatte nach dem Unfall mehrere Wochen auf Intensiv- und Normalstation bzw. in der Rehabilitation verbracht.

So blieben als mögliche Augenzeugen nur noch die anderen Insassen. Und hier wurde es für das Gericht richtig schwierig. Denn unter diesen sollen teilweise schon im Krankenhaus Sätze gefallen sein wie: „Wir wissen, wie es war, können es aber nicht sagen.“ Und eben auch die Version, dass der angeklagte 27-Jährige der Lenkerin ins Steuer griff. Auch bei einem Zusammentreffen von Freunden direkt nach dem Unfall soll geredet worden sein. Gestern wollten die beiden Männer, denen die Aussagen zugerechnet wurden, davon nichts mehr wissen. Man habe nie über dieses Thema geredet. Nichts gesehen. Teilweise konnte man sich an nichts mehr erinnern. Das wollte Richter Hofer ganz und gar nicht glauben. „Da wären zwei Freunde von ihnen fast gestorben. Das ist ein markantes Erlebnis, dass sie nie vergessen werden“, wies er die Zeugen mehrmals energisch auf die Konsequenzen einer Falschaussage hin. Diese blieben bei ihren Versionen – und Hofer kündigte umgehend an, den Fall wegen Falschaussagen an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten. Hier drohen den beiden Männern übrigens nun höhere Strafen, als sie dem Angeklagten gestern gedroht hätte.

Auch wenn es eine „objektiv schwierige Beweislage“ (O-Ton Hofer) war, willigte der Angeklagte nach kurzer Beratung mit seinem Anwalt in ein Diversionsangebot ein. Er muss jetzt inklusive Verfahrenskostenbeitrag 1500 Euro zahlen.