Haiming - Glück im Unglück hatte ein Einheimischer Samstagmittag bei einem Unfall auf der Kühtaier Straße in Haiming. Der 47-Jährige geriet vermutlich aufgrund der durch Staub und Salz glatten Fahrbahn ins Rutschen und in weiterer Folge über den linken Fahrbahnrand hinaus. Der Pkw wurde von der Begrenzungsmauer zurück über den rechten Fahrbahnrand geschleudert, wo das Fahrzeug sieben Meter über eine Böschung in den Walt abstürzte.

Der Lenker wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Am Feahrzeug entstand nach Einschätzung der Polizei Totalschaden. (TT.com)