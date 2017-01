Istanbul – Er will hinein, schreit, dass er jemanden im „Reina“ kenne, wo in der Neujahrsnacht ein Attentäter ein Blutbad unter den Feiernden angerichtet hat. Als ein Polizist einen Arm um seine Schultern legt und ihn an sich zieht, bricht der Mann in Tränen aus.

Wie er sind dutzende Menschen nach dem Anschlag vor den Nachtclub am Bosporus gekommen, um Neuigkeiten von ihren Freunden und Angehörigen zu erfahren, die dort Silvester gefeiert haben. Polizisten bringen den Mann rasch von den Journalisten und Schaulustigen fort, die an der Absperrung unterhalb der großen Hängebrücke über den Bosporus stehen, die fast direkt über den angesagten Club führt. Eine Gruppe von Männern sammelt sich um den Verzweifelten, der auf dem Boden zusammengebrochen ist, schreit und weint. Einer legt ihm eine Jacke um die Schultern zum Schutz gegen die Kälte, doch der Mann ist nicht zu beruhigen.

Menschen in Panik in Bosporus gesprungen

Es war 01.15 Uhr am Sonntagmorgen, als ein als Weihnachtsmann verkleideter Attentäter mit einem Gewehr das Feuer auf die Sicherheitsleute vor dem Eingang eröffnete, bevor er in den zu dieser Zeit mit hunderten Feiernden gefüllten Club eindrang. Zahlreiche Menschen sprangen in Panik in das eiskalte Wasser des Bosporus, an dessen Ufer der aus mehreren Restaurants bestehende Club liegt.

Während Frauen in Cocktailkleidern und Männer mit Papphüten vom Anschlagsort flohen, rasten Polizeiautos und Krankenwagen heran. „Wir waren gekommen, um einen schönen Abend zu verbringen, doch plötzlich war alles Chaos – eine Nacht des Horrors“, sagt Maximilien, ein italienischer Tourist, der wie viele andere Ausländer die Neujahrsnacht in dem ebenso spektakulär gelegenen wie teuren Club verbracht hatte.

Die Istanbuler Polizei hatte für den Jahreswechsel 17.000 Beamte mobilisiert, nachdem es im vergangenen Jahr in der Stadt immer wieder schwere Anschläge der Jihadistenmiliz IS (Daesh) sowie der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) beziehungsweise ihrer radikalen Splittergruppe Freiheitsfalken Kurdistans (TAK) gegeben hatte. Doch die Polizei konnte den Attentäter nicht aufhalten.

Angehörige warten und bangen

Im kalten Morgengrauen warten Dutzende Krankenwagen in einer langen Schlange vor dem Anschlagsort, um nach und nach die Verletzten und Toten fortzubringen. Eine Frau um die fünfzig geht suchend zwischen den herumstehenden Gruppen vor dem Club umher. „Meine Schwester war drinnen“, sagt sie unruhig. „Sie rief mich an und sagte, es gebe Schüsse, das war alles. Ich kann sie seitdem nicht erreichen.“

Bei dem Anschlag auf den Nachtclub „Reina“ waren in der Neujahrsnacht mindestens 39 Menschen getötet worden, darunter mindestens 15 Ausländer. Deren Nationalität ist noch nicht abschließend geklärt. Derzeit gibt es laut Außenministerium „noch keine Hinweise, dass Österreicher unter den Opfern sind“. Mehr als 60 Menschen wurden verletzt. Mindestens ein Täter ist noch auf der Flucht. Unter den Opfern sind ersten Meldungen zufolge auch Menschen aus Nordafrika, Saudi Arabien, Marokko, Libyen, Israel und dem Libanon.

Eine Frau in einem roten Mantel mit einer großen Einkaufstasche über der Schulter wartet ebenfalls an der Absperrung. „Mein großer Bruder war drinnen. Gott sei Dank hat er gesagt, dass es ihm gut geht. Ich warte nun auf ihn“, berichtet sie, während nach und nach die Schlange der Krankenwagen kürzer wird, bis schließlich ein Polizist den Wartenden mitteilt, dass niemand mehr im Innern des „Reina“ ist.

Die Frau im roten Mantel eilt schnell davon mit dem Telefon am Ohr. „Weine nicht, weine nicht, wir kommen“, sagt sie. Zurück bleiben schwer bewaffnete Polizisten, die Schals gegen die Winterkälte bis über die Nase gezogen. Doch der Täter ist weiter flüchtig. „Die Polizei hat die notwendige Operation gestartet“, versichert Innenminister Süleyman Söylu. „Ich hoffe, er wird schnell gefasst, so Gott will.“ (APA/AFP)