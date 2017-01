Kufstein – Unfalldrama im Unterland: Ein 79-jähriger Mann stürzte am Sonntagnachmittag vom Balkon seiner Wohnung in einem Kufsteiner Mehrparteienhaus in die Tiefe und verstarb noch an der Unfallstelle.

Die genauen Umstände des Unglücks waren vorerst noch unklar. Nach Angaben der Polizei Kufstein dürfte der Mann auf einer kleinen Leiter das Gleichgewicht verloren haben. Der Pensionist soll erst kürzlich eine Prothese bekommen haben – ob dieser Umstand im Zusammenhang mit dem Absturz steht, wird noch ermittelt. Der Mann stürzte aus dem zweiten Stock rund zehn Meter in die Tiefe und erlitt schwere Kopfverletzungen. Für den 79-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. (TT)