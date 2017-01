Von Harald Angerer

Kitzbühel — Auch wenn der Schnee noch fehlt, die Temperaturen sind schon lange winterlich tief, das sieht man am Schwarzsee. Dieser zeigt sich von seiner eisigen Seite und bei schöner Witterung tummeln sich Hunderte Menschen auf dem See, „und das, obwohl er eigentlich gesperrt ist", schüttelt der für den See zuständige Stadtmitarbeiter Ludwig Wagstätter den Kopf. Denn das Eis sei noch nicht überall tragfähig, wie er betont.

„Aber noch mehr als ?Lebensgefahr'-Tafeln aufstellen können wir nicht", sagt Wagstätter. Denn trotz der sehr guten Temperaturen gebe es noch immer dünne Stellen. Die letzte Messung führte Wagstätter am 28. Dezember durch. Die Eisdicke reicht von 16 bis 0 Zentimeter. „Damit das Eis tragfähig ist, braucht es minimal zehn Zentimeter Dicke", schildert Wagstätter. Diese Dicke sei aber nicht überall gewährleistet. Erschwerend dazu komme der Schneemangel. „Wenn wir Schnee auf dem See habe­n, kann ich die gefährlichen Stellen besser markieren, aber ohne Schnee geht das nicht. Deshalb müssen wir den ganze­n See sperren", schildert der Stadtbedienstete.

Wie oft er die Eisdecke misst, richtet sich nach der Witterung. Wenn die Temperaturen in der Nacht so tief sind wie derzeit, braucht er nicht oft zu kontrollieren, ist es warm, dann öfter. Er schneidet dazu mit der Motorsäge ein Dreieck aus der Eisdecke und misst die Dicke, dann wird das Dreieck wieder eingefügt und friert wieder zu.

Seit nun 16 Jahren ist er schon für den See zuständig, er merkt eine klare Tendenz. „Zugefroren ist der See immer, aber tragfähig war er die letzten fünf Jahre nur noch selten. Hier spürt man die Erwärmung schon", so Wag­stätter. Kritische Stellen seien die Zuflüsse und er hat auch einen neuen Gegenspieler, den Biber. „Wenn er einen Baum in den See wirft und dann die ganze Nacht bearbeitet, friert der See in dem Bereich nicht zu", sagt Wagstätter. Er hofft nun auf Schnee, damit er die gefährlichen Bereiche markieren und den See freigeben kann. „Ein bissl mehr als mäusekniehoch würde ich da aber schon brauchen", schmunzelt Wag­stätter.