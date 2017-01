Von Anita Heubacher

Innsbruck – Im Herbst war einer Tiroler Mutter der Kragen geplatzt: 40 Euro für Klassenfoto, Kopiergeld, Werkbeiträge, einkassiert ohne Rechnung über die Schüler von Lehrern. Der Fall an einer Pflichtschule sei kein Einzelfall, meinte der Landesverband der Elternvereine. Das Einkassieren von Beiträgen sei ein „Dauerthema“ und rechtlich eine „Grauzone“.

Eine gültige Rechnung hat die betroffene Mutter bis dato noch immer nicht bekommen. Weder von der Gemeinde als Schulerhalter noch von der Schule selbst. Was es gibt, sind Aufstellungen, wofür das Geld verwendet wurde. Den meisten Eltern reicht das, der betroffenen Mutter aber nicht. Sie überlegt, den Fall bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft anzuzeigen.

Der geschilderte Fall erregte im Herbst viel Aufmerksamkeit und rief auch die FPÖ auf den Plan. Nationalrat Gerald Hauser fragte also im Bildungsministerium nach. Nun liegt die Anfragebeantwortung von Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) vor. Besonders erhellend ist sie nicht. Für Pflichtschulen ist nicht der Bund, sondern sind die Länder zuständig. Allerdings ergebe sich aus dem Grundsatzgesetz, dass der Schulerhalter alles zur Verfügung stellen müsse, was für den Betrieb einer Schule erforderlich sei. Angefangen von den Räumlichkeiten über die Ausstattung wie Tafel oder Beamer bis hin zu diversem Anschauungsmaterial. Die Unterscheidung zwischen Lehrmitteln und Lernmitteln, also Heften, Taschenrechnern und Co., die die Eltern stellen müssen, ist so weit vom Elternverein bis hin zum Landesschulrat durchgedrungen. Allerdings spießt es sich auch hier im Detail.

Beim Kopiergeld hält es das Ministerium für zulässig, dass es von den Eltern zu bezahlen ist, wenn die Kopien als Lernmittel in das Eigentum des Schülers übergehen, ansonsten müsste die Schule die Kopien als Lehrmittel stellen. Allerdings gilt selbst diese Faustregel nicht an allen Schulen gleich. Es ist ein Unterschied, ob es sich um eine Pflicht- oder Bundesschule handelt. „Dieses Wirrwarr an Kompetenzen von Bund, Land und Gemeinden gehört endlich abgeschafft“, fordert Hauser. „Die Eltern gehören entlastet. Das sollte einheitlich so sein und nicht vom Schulerhalter abhängig sein.“ Das Ministerium verweist auf Rundschreiben, die heuer erlassen wurden und Erhellung bringen sollen.

Am Kopiergeld hat sich auch schon die Arbeiterkammer die Zähne ausgebissen. Sie hält es für inakzeptabel. Die betroffene Mutter hat in ihrer Schule genau nachgefragt. „Die Schule hat mir erklärt, dass das Kopiergeld für das Papier zu bezahlen ist“, sagt die Mutter, die inzwischen nicht nur in der Schule, sondern auch beim Landesschulrat bekannt ist. „Ich rate Eltern, ihren Kindern Papier und kein Geld mehr mitzugeben.“

Hauser hat bei Hammerschmid auch in Bezug auf die Rechnungen nachgefragt. Für jede Einzahlung in bar müsse eine Zahlungsbestätigung ausgestellt, vom Kassier unterfertigt und eine Kopie dem Einzahler ausgehändigt werden. Nach Ablauf des Schuljahres sei eine Endabrechnung zu erstellen und den Schülern und Eltern zur Kenntnis zu bringen, lässt das Ministerium wissen.

Bei Schulende, aber in jedem Fall vor dem Schulbeginn müsse die Schule erklären, mit welchen finanziellen Mehrbelastungen zu rechnen sei, fordert die betroffene Mutter. „Das funktioniert aber nicht, weil die Schulleitung nicht weiß, wer überhaupt den Werkunterricht im nächsten Jahr leitet, geschweige denn, welche Werkbeiträge fällig werden.“

Die wehrhafte Mutter hat sich mit dem Landesverband der Elternvereine kurzgeschlossen. Sie regt neben den Beträgen und den fehlenden Rechnungen auch auf, dass die Kinder als Erfüllungsgehilfen eingesetzt werden. „Schriftliche Mitteilung, wie viel Geld zu bezahlen ist, gibt es keine. Dafür wird es den Kindern gesagt.“ Diese „stille Post“ sei rechtlich auch nicht zulässig, meint die Mutter.