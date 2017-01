Von Deborah Darnhofer

Innsbruck – Axel ist schuld. Das Ostseetief sorgt dieser Tage für klirrende Kälte. Während sich die einen dick einpacken, treiben die anderen selbst bei tiefen Temperaturen noch Sport. Wie die Kälte vertragen wird, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Auch die körperlichen Reaktionen darauf können ganz unterschiedlich ausfallen. Acht Fakten zu den tiefen Temperaturen.

1. Bei Kälte „verschließen sich die Hautblutgefäße, sodass kaum noch Wärme über die Körperoberfläche verloren geht. Der Blutfluss wird zentralisiert, das Blut fließt in dieser Phase hauptsächlich im Körperstamm“, erklärt der Südtiroler Anästhesist Peter Paal, der derzeit am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Salzburg tätig ist. Die Extremitäten kühlen als Erste aus.

Zudem beschleunigen Wind und Feuchtigkeit eine Auskühlung des Körpers, „da der Wind die warme Luft, die sich um den Körper ansammelt, wegreißt und Feuchtigkeit vom Körper erst aufgewärmt werden muss“. Der Wärmebedarf steigt dadurch, aber in einer kalten Umgebung kann dieser oft nicht ausreichend gedeckt werden.

Wer bei Kälte in Bergnot gerät, der sollte deshalb laut Paal einen geschützten Ort aufsuchen (z. B. Hütte, Biwak oder Schneeloch), Wind vermeiden („weg von Bergspitzen und -graten“) und feuchte oder nasse Kleidung mit warmen Stücken tauschen.

2. Im Normalfall kühlen Sportler im Freien jedoch weniger aus, sagt der Innsbrucker Sportwissenschafter Martin Burtscher. Je nach sportlicher Aktivität würden nur 10 bis 30 Prozent des Energieumsatzes für körperliche Aktivitäten direkt genutzt, der Rest (70–90 %) werde als Wärme abgegeben. „Dies verdeutlicht, warum bei körperlicher Aktivität in kalter Umgebung, bei angemessener Bekleidung, die Gefahr der Auskühlung gering ist, bei Inaktivität wie im Schlaf oder bei Verletzung aber dramatisch ansteigen kann.“

3. Kühlt die Muskulatur einmal ab, wird die körperliche Leistungsfähigkeit reduziert, berichtet Burtscher. Vor allem beeinträchtigt seien dabei schnelle Bewegungen. „Dies könnte erklären, warum das Unfall- und Verletzungsrisiko, beispielsweise im alpinen Skilauf, an kalten Tagen ansteigt. Ausdauersportarten (z. B. Skilanglauf) sind aufgrund der hohen kontinuierlichen Wärmeproduktion weniger betroffen.“

4. Eine kühle Umgebung hat im Sport aber auch Vorteile und kann leistungsfördernd sein. Der Flüssigkeitsverlust ist geringer und die Blutumverteilung günstiger (von der Haut zur Arbeitsmuskulatur), meint Burtscher. „Umgebungstemperaturen zwischen 3 und 11 °C sind optimal für Höchstleistungen, beispielsweise bei Marathonveranstaltungen.“

5. Beim Einatmen kalter Luft ist trotzdem Vorsicht geboten. Dies kann laut Burtscher bei empfindlichen Personen oder Asthmatikern zu einer Verengung der Bronchien (so genannte „Bronchokonstriktion“) und einer Beeinträchtigung der Atmung führen. Auch der Kältereiz auf der Haut, besonders der Gesichtshaut, bewirke oftmals eine solche Verengung. Zudem könne der arterielle Lungenblutdruck mitunter ansteigen und im schlechtesten Fall ein Lungenödem auftreten.

6. Auch das Herz-Kreislauf-System werde durch die Kälte oft beeinträchtigt. „Zu den charakteristischen Reaktionen zählen die Zunahme des oberen und unteren Blutdruckwertes und des Herzminutenvolumens“, erklärt der Sportwissenschafter.

7. Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand kann eine Kühlung (auf ca. 33 °C) aber auch hilfreich sein, um das Gehirn des Patienten zu schützen, klärt der Kardiologe und Intensivmediziner Bernhard Metzler von der Innsbrucker Uniklinik auf. „Es ist mittlerweile eine etablierte Therapie mit sehr guten Erfolgen. Die Kühlung muss allerdings für mindestens 24 Stunden eingesetzt werden.“

8. Einen neuen Therapieansatz hat Metzler gerade an Herzinfarktpatienten erforscht. Bei einem Vorderwandinfarkt wird zum Wiederöffnen des verschlossenen Herzkranzgefäßes der Körper auf 35 °C abgekühlt. „Durch die Kühlung wird der Stoffwechsel bzw. Sauerstoffbedarf in den Herzmuskelzellen deutlich reduziert. Der so genannte Reperfusionsschaden kann dadurch vermindert werden“, erklärt der Innsbrucker Kardiologe. Für den Patienten ist die Behandlung schmerzfrei.

Eine kleine Weisheit zum Schluss: Wer sich wiederholt Kälte aussetzt, verträgt diese besser. Axel sei Dank kann das gleich ausprobiert werden.