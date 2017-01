Von Theresa Mair

Thiersee – Auf dem Weg vom sonnigen Kufstein über die kurvige Straße nach Thiersee beschleicht einen das Gefühl, in das Land der Eisprinzessin zu fahren. Es scheint, als würde der Reif den ganzen Winter nicht weichen. Und plötzlich, auf einer Anhöhe gleich nach der Ortseinfahrt, die spärliche Wintersonne verzieht sich gerade hinter dem markanten Pendling, steht da ein Kamel. Nein, es sind sogar zwei Kamele. Das Märchen ist perfekt.

„Ein Pferd kann sich jeder zulegen. Ich wollte schon immer ein Kamel“, sagt Georg Thaler, der Besitzer der Trampeltiere, den man getrost selbst als „bunten Hund“ bezeichnen könnte. Das hat er einem berauschten Erlebnis mit Kamel Hachi zu verdanken, das alles veränderte.

Nur zu gut erinnert sich der Hurzbichl-Bauer an jene Sommernacht 2009, in der er und sein mongolisches Trampeltier weltweit bekannt wurden: „Es war Seefest und ich habe zu meinen Kollegen gesagt, dass ich mir nicht den Führerschein abnehmen lasse.“ Das Auto blieb stehen, Thaler halfterte das Kamel. Zu blöd, dass ein Autofahrer aufblendete und Thaler deshalb vom 2,50 Meter hohen Tragtier stürzte, das sich verschreckt aus dem Staub machte. Der heute 48-Jährige blieb bewusstlos mit gebrochener Nase liegen. „Der Autofahrer musste einen Alkotest machen, nachdem er der Polizei erzählt hatte, er habe ein Kamel gesehen“, schmunzelt er.

In den darauffolgenden Tagen stand die Medienwelt Kopf. Die TT widmete dem Thierseer Kamel und seinem Besitzer eine ganze Seite. Der Absturz soll sich sogar bis nach New York herumgesprochen haben.

Von da an ging es mit der Karriere von „Tirols berühmtesten Kamel“ steil bergauf. Hachi, so der Name des Tiers, trat mit „Bergdoktor“ Gerhard Lippert zugunsten der Kinderkrebshilfe auf, Hachi-Briefmarken waren binnen kürzester Zeit vergriffen. Der Münchner Claus W. Redl komponierte sogar den „Hachi-Song“, zu dem die Partymeute auf Mallorca abtanzte, erzählt Thaler.

„Im Münchner Max-Planck-Institut lagert sogar eine Urinprobe von Hachi, die auf ihre therapeutische Wirkung für Krebs untersucht werden soll“, ist Thaler unübersehbar stolz.

Lugner-Ex Nina „Bambi“ Bruckner suchte mithilfe von Puls 4 auf Thalers Hurzbichl-Hof ihren „Bussibär“. Doch weil der Funke nicht mehr als ein Strohfeuer entfachte, ist der Bauer noch immer auf der Suche nach der Liebe. Bei der Frauenschau setzt er, wie soll es anders sein, auf den Charme eines Kamels.

Hachis Konterfei, umrahmt von einem Herz, soll das Logo einer Singlebörse sein, die der Hurzbichl-Bauer plant. „Eigentlich müsste ich nicht mehr arbeiten, weil ich so viele Anfragen für Auftritte mit Hachi habe“, sagt Thaler, der neben seiner Bauerschaft mit 50 Kühen und 70 Hühnern auch noch eine Erdbaufirma besitzt.

Das Kamel, das jetzt ungefähr 16 Jahre alt ist und bis zu 80 werden kann, war eigentlich für den Zoo bestimmt und kam über Umwege ins Thierseer Land. „Ich habe Hachi aufpäppelt und über den Kamel-Fall einen Scheich kennengelernt, der mir Tipps zur Haltung gibt.“

Klar, dass ein Star-Kamel richtig verwöhnt werden will: Mit einem Gefährten namens Monte Ramses, 200 Litern Wasser alle paar Tage, täglich zwei Kilo Salz und cirka 150 Kilo Gras lebt es sich gut in Thiersee. Und was ein richtiges Kamel ist, dem kann auch der Frost im winterlichen Märchenland nichts anhaben.