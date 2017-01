Seefeld – Neue Lage: noch zwei Jahre. Die Nordische Ski-WM in Seefeld rückt näher, die Gemeinde steht 2017 im Jahr der Vorbereitungen für das sportliche Großereignis. Für insgesamt knapp 23 Millionen Euro wird der Bahnhof modernisiert: barrierefreie Bahnsteige, Personenlifte, ein neuer Vorplatz inklusive der Neugestaltung des Bahnhofsgebäudes sowie ein Busterminal und eine erweiterte Park & Ride-Anlage. Die Arbeiten sollen im März 2017 starten und im November 2018 abgeschlossen werden.

Im Zuge der Generalsanierung des Bahnhofs führt die Gemeinde Kanalarbeiten (1,1 Mio.) und Straßenbau-Projekte (700.000 Euro) durch. Im April startet die Sanierung der WM-Halle, die mit 2,7 Millionen Euro zu Buche schlägt. Das Gebäude wird während der Bewerbe Journalisten aus aller Welt als Pressezentrum dienen. Mehr oder weniger zeitgleich soll mit der Errichtung des großen Funktionsgebäudes am Fuße der Toni-Seelos-Olympiaschanze begonnen werden.

Doch es gibt in Seefeld auch ein Leben abseits der Weltmeisterschaft: Die erste Etappe der Schulsanierung, die über drei Jahre hinweg geht, startet heuer. Gearbeitet wird immer in den Ferien, da eine Ausweichmöglichkeit, wie ein Containerdorf, nicht möglich ist. Die Kosten liegen bei insgesamt 2,6 Millionen Euro.

In Hall dreht sich alles um Bildung

Große Bauvorhaben im Bildungsbereich dominieren 2017 die Agenda der Haller Bürgermeisterin Eva Posch: Im Frühjahr ist nicht nur Baubeginn für das neue Schulzentrum in der Thurnfeldgasse (das im Schuljahr 2018/19 in Betrieb gehen soll), sondern auch für den Zu- und Umbau beim Kindergarten Bachlechnerstraße: Dort entstehen zwei gänzlich neue Kinderkrippen- und eine zusätzliche Kindergartengruppe. Ein weiterer großer „Brocken“ ist die Neugestaltung der Kreuzung Galgenfeldstraße samt „intelligenter Ampel“. Auch diverse Zufahrtswege muss die Stadt herstellen – darunter jenen zum neuen Sammlungs- und Forschungszentrum der Tiroler Landesmuseen in der Aichatstraße.

In Ausarbeitung ist eine Machbarkeitsstudie, die klären soll, wie sich die Flächen nördlich des Schönegger Sportplatzes am besten für Volksschul-Neubau, Kinderzentrum und Sportplatzerweiterung nützen lassen. Auch die Entwicklung des Marktanger-Areals mitten in der Altstadt steht 2017 im Fokus: Architekten sollen dazu verschiedene städtebauliche Varianten vorlegen.

Grüner Sozialwohnbau in Kematen

In der Gemeinde Kematen wird heuer die – hoffentlich endgültige – Lösung des immer wiederkehrenden Trinkwasserproblems angegangen: Die Sanierung der Quellen wird ein „Millionenprojekt“, wie Bürgermeister Rudolf Häusler mit Verweis auf Tunnelbauten und kilometerlange Leitungen sagt. Begonnen wird mit dem Schlagen des Tiefbrunnens.

Eine besondere Freude hat der Bürgermeister mit dem so genannten „Green Building“, das 2017 am Bahnhof entstehen soll. „Dort wird sozialer Wohnbau auf ökologischer Basis realisiert mit umfassender Begrünung“, erklärt Häusler.

Mit dem heurigen Baustart für den Gewerbe- und Technologiepark fällt der Startschuss für ein Mammutprojekt: Auf rund 7,5 Hektar wird im Norden Kematens ein Gebäudekomplex gebaut.

Den letzten Feinschliff bekommt im heurigen Jahr das neu errichtete Blaulichtzentrum für Rettung, Feuerwehr und Polizei. Bezogen wurde das Gebäude bereits Ende des vergangenen Jahres.

Abgeschlossen werden heuer auch die Arbeiten am Sozialzentrum. Dort sind neben betreuten Mietwohnungen – die von der Gemeinde vergeben werden – auch Räume für die Lebenshilfe und den Sozialsprengel untergebracht. Zudem ist eine Arztpraxis vorgesehen.

Von Schwimmbad bis Kultur: Telfs hat viel vor

Das Hauptaugenmerk in Telfs liege 2017 natürlich auf dem neuen Telfer Bad, betont BM Christian Härting. Hier warte noch viel Vorbereitungsarbeit, vom Bauabschluss bis zur Eintrittspreisermittlung. Laut Auskunft des Totalunternehmers lägen die Arbeiten (wieder) voll im Zeitplan, das Bad soll plangemäß im Juni oder Juli aufsperren. Im Frühjahr soll zudem der Ausbau des Untergeschoßes starten, in dem sich ein Therapiezentrum ansiedelt. Zentral für die Trinkwasserversorgung in einem großen Teil von Telfs ist der Hochbehälter „Dandl“, der im Mai finalisiert werden soll.

In Mösern fällt heuer der Startschuss für ein großes Retentionsbecken samt Oberflächenkanalisierung. Zudem wird der Ortsteil Bairbach ans Kanalnetz angeschlossen. Größere Straßensanierungen stehen im Bereich Sandbühel, Pfennibachl und Fasnachtsiedlung an. Auch der Bau der Park & Ride-­Anlage am Bahnhof Telfs-Pfaffenhofen startet heuer, im Februar wird der Zeitplan präsentiert.

Weitere Schwerpunkte aus der Sicht von Härting sind die Fertigstellung des „Verkehrskonzepts 2035“ und der Kulturbereich: Im Februar nimmt die neue Abteilungsleiterin für Kultur und Bildung ihre Arbeit auf. Fix ist bereits eine Ausstellung zu Sepp Schwarz – der große Telfer Künstler würde heuer 100 Jahre alt.

Gewerbeansiedlung und Kinder in Zirl im Fokus

Langeweile dürfte bei Thomas Öfner, der im März seinen ersten „Jahrestag“ als Zirler Bürgermeister begeht, auch 2017 nicht aufkommen. Zentral ist aus seiner Sicht die Realisierung des Gewerbegebiets „Zirler Wiesen“: Hier werde man schon in der ersten Jahreshälfte – nach Gesprächen mit Grundeigentümern, Land und Projektpartnern – wissen, „ob das Projekt umsetzbar ist“. Budgetiert sind auch Mittel für eine Projektstudie zum „Schulareal“ im Ortskern. „Spätestens Ende 2017 soll feststehen, was wir dort in welchem Zeitraum umsetzen wollen“, sagt Öfner. Ein „Demographiecheck“ soll Aufschlüsse über die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung in Zirl bringen – und klären, „mit welchen Dimensionen wir in Schulen und Kindergärten rechnen müssen“. Apropos: Die Schaffung von zwei neuen Kindergartengruppen im Veranstaltungszentrum B4 – die baulich von der Wohnungseigentum abgewickelt wird – steht ganz oben auf der Zirler Agenda, Öfner erwartet dieser Tage Kostenschätzung plus Zeitplan. Als weitere Schwerpunkte nennt er die Ortskernentwicklung – man führe nach wie vor „intensive Gespräche“ mit Investor Helmut Rasinger, der sein Bauprojekt in der Kirchstraße vorerst auf Eis gelegt hat – und die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes. (md, dd)