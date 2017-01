Von Matthias Reichle

Nassereith, Imst – So mancher musste schmunzeln als er zum ersten Mal an den Plakatwänden vorbeifuhr. Entlang der Fernpass-Straße wird derzeit vom Land im Zuge der Fernpass-Strategie dafür geworben, auf die Bahn umzusteigen. „In welchen Zug?“ fragte sich so mancher. Die SPÖ formulierte daraus Anfang der Woche die „Vision“ einer Bahnverbindung über den Fernpass nach Ötztal Bahnhof – die Tiroler Tageszeitung hat berichtet.

Eine Idee, mit langer Vorgeschichte. Denn bereits vor 150 Jahren wurde an der sogenannten Fernbahn geplant, als der Zugverkehr in Tirol noch in den Kinderschuhen steckte. Beschrieben werden die damaligen Überlegungen zum Beispiel im Ehrwaldbuch von Otto Haudeck. Demnach dachte die Wiener Eisenbahngesellschaft bereits 1856 über eine solche Verbindung nach. „Als Fahrstrecke war vorgesehen Innsbruck - Imst - Nassereith - Biberwier - Lermoos - Reutte -Vils - Füssen. Die Strecke wurde mit 130,9 Kilometer angegeben.“ heißt es darin. Kostenpunkt 19 Mio. Gulden. Zwei Tunnel hätte es gegeben: zwischen dem Fernsteinsee und dem Weissensee, sowie zwischen Biberwier und Lermoos.

Die SPÖ spricht von der Möglichkeit einer Trasse zwischen dem Ehrwalder Becken und Ötztal Bahnhof. „Es ist eine durchaus moderne und zeitgemäße Idee“, betont Gerhard Reheis. Die sozialdemokratische Fraktion habe die Idee im Zuge der