Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Seit Mitte 2015 gibt es sie in Österreich: die Gratis-Zahnspange für Kinder und Jugendliche bei schweren Fehlstellungen. Vergangene Woche hat der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger aktuelle Zahlen präsentiert: Demnach wurden bisher bereits 25.400 Anträge für Gratis-Zahnspangen gestellt und damit deutlich mehr als die erwarteten 18.000. Beim Hauptverband erklärt man sich das unter anderem damit, dass sich bis Mitte 2015 ein gewisser Rückstau gebildet hatte, da viele Familien auf die Einführung der Gratis-Zahnspange gewartet hatten.

Kritisch äußerte sich der Verband der Kieferorthopäden, was die Unterschiede in der Anerkennung bestimmter Fehlstellungen betrifft: Es sei im Westen leichter, eine Gratis-Zahnspange zu bekommen als im Osten. Tatsächlich zeigt die Statistik, dass das neue Angebot vor allem in den westlichen Bundesländern überdurchschnittlich gut angenommen wird. Bei den kieferorthopädischen Hauptbehandlungen für Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren kamen 2015 in Tirol rund 15 Prozent pro Jahrgang in den Genuss einer kostenlosen Behandlung. In Vorarlberg waren es rund 21 Prozent, im Burgenland hingegen nur 7 Prozent. Auch im ersten Halbjahr 2016 sieht die Verteilung ähnlich aus.

Den zwischen den Zeilen formulierten Vorwurf, Tirols Kieferorthopäden würden leichtfertiger eine zu behandelnde Fehlstellung feststellen als ihre Kollegen im Osten, weist der Direktor der Tiroler Gebietskrankenkasse, Arno Melitopulos, zurück: „Unsere 18 Vertragskieferorthopäden sind in der Beurteilung sicher sehr maßvoll.“ Nicht zuletzt auch deshalb, weil nach einer Behandlungsperiode Stichproben gezogen und so die Entscheidung zur Behandlung überprüft wird. Die hohe Nachfrage in Tirol sei keineswegs überraschend, man liege bei den Behandlungen ziemlich genau in jenem Bereich, den man im Vorfeld bei Bedarfsschätzungen erhoben hatte. Melitopulos erklärt sich das Interesse an der Gratis-Zahnspange mit einem hohen Gesundheitsbewusstsein der Tirolerinnen und Tiroler. Nicht umsonst weise Tirol in der österreichischen Karies-Statistik einen Spitzenwert aus, was die Zahngesundheit betrifft.

Clemens Manhartsberger, Kieferorthopädie-Referent der Tiroler Zahnärztekammer, erklärt, dass in Tirol die Einführung der Gratis-Zahnspange gewissenhaft wie in kaum einem anderen Bundesland vorbereitet wurde. So seien jene 18 Vertragskieferorthopäden, die die Gratis-Zahnspange verschreiben, im Vorfeld von einer Expertenkommission ausgewählt worden.

Für Martin Schaffenrath – der Tiroler ist stellvertretender Vorsitzender des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger – ist die Gratis-Zahnspange schon jetzt eine Erfolgsgeschichte: „Wer früh mit der Behandlung beginnt, erspart sich später langwierige Behandlungen, die dann das System ungleich teurer kommen würden.“ Für die Gratis-Zahnspangen stehen für ganz Österreich 80 Millionen Euro zur Verfügung.