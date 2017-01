Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Als Darknet bezeichnet man anonyme Netzwerke, bei denen die Teilnehmer nicht über zentrale Server kommunizieren, sondern über mehrere zwischengeschaltete und ständig wechselnde Server. Während also bei einer normalen Verbindung im Internet der Provider Sender und Empfänger einer Nachricht kennt, werden diese im Darknet völlig verschleiert.

Schlecht für die Polizei – eine Wohltat hingegen in Ländern, bei denen Meinungs- und Gesinnungsfreiheit nicht großgeschrieben ist. So erfreut sich das Darknet bei Bürgern autoritärer Regime großer Beliebtheit.

Verirren sich Österreicher über einen speziell installierten Browser in die dunklen Gänge des Netzes, so hat dies mit politischer Verfolgung meist nichts zu tun. Vielmehr wird das Darknet immer mehr zur Plattform für kriminelle Aktivitäten. Besonders im Suchtgiftbereich ist dies spürbar. So werden vor allem synthetische Drogen immer häufiger direkt im Internet bestellt. Auch in Tirol: „Wir verzeichneten im letzten Jahr dazu einen klaren Anstieg“, bestätigte Staatsanwalt Hansjörg Mayr für das Drogenreferat der Anklagebehörde. Zur Anklage solcher Drogenkonsumenten und Dealer kommt es aber trotzdem: „Während die Aktivitäten im Darknet schwer zu verfolgen sind, fallen solche Lieferungen meistens bei der Post oder beim Zoll auf.“

Werden sie früh abgefangen steht der Besteller schon bald unter Beobachtung – bis zu seiner Festnahme. Drogen wie XTC und sonstige Amphetamine stehen dabei laut Mayr auf der Order-Hitliste.

Allein diese Woche fanden deshalb am Landesgericht gleich zwei Darknet-Drogenprozesse statt. Jeweils handelte es sich um Tiroler, die durch Bestellungen primär den Sucht-Eigenbedarf decken wollten. „Ja, bei den Goa-Festln weiß man ja nit, was ma kriegt. Immer wieder klapp’n die Leut ja da wegen die Pillen zamm. Und zuletzt war i halt so XTC-süchtig, dass ich es sogar zum Fernsehen genommen habe!“, sagte einer der beiden vor Gericht aus. Vom bestellten Speed hatte der 30-Jährige allerdings einen derartigen Asthma-Anfall, dass er den Rest der 200 Gramm gleich im WC heruntergespült hat: „Da bin ich dagelegen wie eine Kartn.“ Auch ein 26-jähriger Arbeiter hatte sich Bitcoins-Bons (Zahlungsmittel im Darknet) in der Trafik gekauft. Ihn einte darauf das Schicksal mit dem XTC-Süchtigen. Auch bei ihm kamen bezahlte Bestellungen teils nie an.

Aufgrund eigener Sucht fielen die Strafen mit 2400 Euro (600 bedingt) sowie sechs Monaten bedingter Haft zuzüglich 3600 Euro Geldstrafe noch relativ mild (Strafrahmen bis fünf Jahre Haft) aus.