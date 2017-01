Von Hansjörg Jäger

Wer nicht in den Tag hinein leben will oder unerschütterliches Vertrauen zur Güte des Schicksals hat, der sorgt für die Wechselfälle des Lebens vor. Versicherungen bieten diesen Schutz, indem das Risiko des Einzelnen auf eine große Zahl von Versicherten aufgeteilt wird. Deren Prämien speisen den Topf, aus dem dann kleinere oder auch große Schadensfälle ersetzt werden. Klingt einfach, ist es aber nicht immer.

Neue Risiken und Gefahren in unserer schnelllebigen Zeit erfordern eine laufende Anpassung von Versicherungsprodukten und -prämien, etwa vergleichbar mit dem technischen Fortschritt in anderen Lebensbereichen. Wird darauf vergessen oder man unterlässt es aus vermeintlicher Sparsamkeit, so droht im Schadensfall ein böses Erwachen.

Andererseits treiben auch steigende Ansprüche die Kosten. Überzogene Begehrlichkeiten, die sich beispielsweise in fingierten Schäden im Haushalt, bei Sportgeräten oder Autos äußern können, sind keine Kavaliersdelikte, sondern Betrug an allen Versicherten.

Das Klima in der Branche ist rauer geworden und lässt kaum mehr Spielraum für die früher so geschätzten Kulanzlösungen in Zweifelsfällen. Ruhig schlafen kann man deshalb nur, wenn man sich sowohl beim Abschluss als auch während der Laufzeit kompetent beraten lässt.