Von Brigitte Warenski

Zirl, Wien – Pro Kopf nimmt der Österreicher laut statistischen Daten am Tag eine Tablette oder 5 mg Tropfen zu sich oder injiziert sich eine Spritze. Weil der Organismus nicht alle Substanzen verarbeitet, werden bis zu 70 Prozent der Bestandteile eines Medikaments ausgeschieden und landen im Klärwerk. Mit den üblichen drei Reinigungsstufen der heimischen Kläranlagen können aber die Spurenstoffe der Pillen nicht ausreichend herausgefiltert werden und so gelangen die Chemikalien in den Wasserkreislauf.

Wie hoch diese Chemikalienkonzentration ist und welche Rückstände das sind, untersucht nun der Abwasserverband Zirl und Umgebung in einem Pilotprojekt. „Die jüngste Studie über die Drogenrückstände im Abwasser hat uns bewusst gemacht, dass wir uns dem Thema stellen müssen. Die Pillenrückstände gehen ja in den Inn, der Tirols Lebensader ist. Wir müssen wissen, was wir dem Inn zumuten“, erklärt Abwasserverbands-Geschäftsführer Rudolf Häusler. Wir planen, beim Auslauf der Kläranlage vor allem die Konzentration hormoneller Rückstände als Folge der Einnahme der Antibabypille zu messen. „In einem Jahr haben wir verlässliche Zahlen, anhand derer wir über die weitere Vorgangsweise entscheiden können“, sagt Häusler.

Unter anderem hat bereits das Bayerische Landesamt für Umwelt festgestellt, dass das Östrogen der Pille Auswirkungen auf die Fischbestände hat. Männliche Fische verweiblichen und werden quasi unfruchtbar. Noch offen ist, wie zukünftig in Österreich mit dem Problem der Pillenrückstände umgegangen wird. Gesetzlich ist die dazu notwendige vierte Reinigungsstufe nicht vorgeschrieben. Dass in den nächsten 10 bis 20 Jahren immer mehr Kläranlagen „eine vierte Reinigungsstufe nachrüsten werden“, ist Professor Thilo Hofmann vom Department für Umweltgeowissenschaften an der Universität Wien aber überzeugt. Auch wenn die Chemikalienkonzentration keine Grenzwerte erreicht, „muss man die Problematik angehen. Wir wissen nämlich nicht, welche Langzeiteffekte gewisse Rückstände haben oder wie sie in der Summe wirken“, so Hofmann. Welche der rund 100 Millionen bekannten Chemikalien, von denen 100.000 laut Hofmann im Umlauf sind, in den Abwässern landen, darüber gibt die Analytik Auskunft. „Seit ca. zehn Jahren können wir immer mehr Substanzen in der Umwelt messen, die vorher unentdeckt blieben.“ Und das macht derzeit z. B. die Stadt Basel. „Zweimal täglich werden in Zusammenarbeit mit der chemischen Industrie Proben aus dem Rhein gezogen“, sagt Hofmann.