Von Denise Daum

Mutters – Vor sechs Jahren hat die Investorenfamilie rund um den seit Langem in Tirol tätigen Xun Ou Wu den Mutterer Hof gekauft. Nach umfassenden Um- und Neubauarbeiten ist das Viersterne­hotel „dasMEI“ seit einer Woche in Vollbetrieb geöffnet. Das Konzept für das knapp 100 Betten umfassende Haus sieht ein „Medical Selfness Hotel“ mit gehobener internationaler Küche vor. Kurz nach der Eröffnung hat sich der Inhaber aber völlig unerwartet von seinem Hoteldirektor Silvano Jäger getrennt, der den Umbau großteils abgewickelt und das Konzept ausgearbeitet hat. Die Entlassung des Hoteldirektors und seiner rechten Hand erfolgte nach einem Streit am 10. Jänner, beide wurden mit sofortiger Wirkung dienstfrei gestellt.

„Der Inhaber will das Gesamtkonzept des Hotels nicht mehr umsetzen, sondern ein gewöhnliches Chinarestaurant betreiben. Auch die Zimmerpreise hat er gesenkt“, sagt Jäger. Der entlassene Direktor fürchtet um die Zukunft „dieses wunderschönen Hauses“. Nur mit Qualität und höchstem Anspruch könne das Hotel erfolgreich geführt werden. Hinzu komm­e eine „große persönliche Enttäuschung“, wie Jäger erklärt. Er habe ein Jahr lang seine gesamte Energie und viel Herzblut in den Hotelbau gesteckt.

Bedauerlich empfindet auch Inhaber Xun Ou Wu die Ereignisse und lobt ausdrücklich die Arbeit seines ehemaligen Angestellten. „Auch uns tut die Trennung sehr weh, wir sind im vergangenen Jahr zusammengewachsen. Es ist auch alles nach seinen Wünschen geschehen“, erklärt Wu und betont, dass er sehr wohl an dem Gesamtkonzept festhalten will. Gleichzeitig müssten in der Anfangszeit aber auch gewisse Maßnahmen gesetzt werden, um die Betten zu füllen. Diese Maßnahmen wollte der Hoteldirektor nicht mittragen. „Aber ich bin der Inhaber und trage auch das Risiko. Wir haben viel Geld investiert“, ergänzt Wu.

Ein Chinarestaurant wolle er sicher nicht betreiben – die gebe es auch schon zur Genüge, stellt Wu klar. „Wir haben einen chinesischen und einen österreichischen Küchenchef, die beide auf höchstem Niveau arbeiten. Bei uns gibt es kein All you can eat“, erklärt Wu. Das Restaurant soll mit einem Gourmet­menü und einer internationalen Karte nicht nur Hotelgäste bediene­n, sondern vor allem auch Einheimische anziehen. Dass die Zimmerpreise kurzfristig gesenkt wurden, erklärt der Hotelbesitzer mit dem Jännerloch. Im Februar soll auch der angekündigte Therapiebereich mit eigenem Arzt in Betrieb genommen werden.

Derzeit hat Wus Frau Ai Mei Zhang die Geschäftsführung inne. Über kurz oder lang soll aber wieder ein Direktor eingestellt werden.