Von Helmut Mittermayr

Lechaschau, Reutte – „Ich durfte aussuchen: entweder ein Paar Filzpantoffel oder ein Trinkglas mit Bildaufdruck oder ein kleines Glas Honig oder einen Tee. Das ist doch ein totales Trauerspiel, wie viel dem Tourismusverband seine langjährigen Gäste wert sind.“ Die Lechaschauer Privatzimmervermieterin Renate Leuprecht spart nicht mit Vorwürfen an die Veranwortlichen des Tourismusverbandes Naturparkregion Reutte. Sie habe um ein Präsent für ein holländisches Ehepaar angesucht, das schon 20 Jahre bei ihr nächtigt. Zusätzlich habe es einen Mini-TVB-Anstecker für das Revers (auf Intervention zwei) und TVB-Werbemittel gegeben. Weitere Kritikpunkte: Die neue Gäste­zeitschrift sei schöne Prosa, ohne konkrete Hilfe für Gäste wie Restaurantvorschläge; das neue Reutte-Logo müsse für jeden Nicht-Deutschsprechenden dechiffriert werden.

Ein ganzes Bündel an Vorwürfen, dem Ronald Petrini widerspricht. Er will aufklären: „Die Geschenke sind für den Vermieter kostenlos, hochwertig und alle aus der Region. Wie zum Beispiel Honig aus einer Imkerei in Pflach oder etwa selbstgesammelter Kräutertee aus dem Lechtal.“ Zusätzlich gibt es auch eine schöne gerahmte Urkunde. Fotos und Text der Übergabe würden, wenn sie geliefert werden, auf der TVB-Webseite veröffentlicht. „Wenn solche regionalen Produkte nichts wert sein sollen, kann ich das nicht wirklich verstehen“, wundert er sich.

Gerade die Betreuung der Privatzimmervermieter ist dem TVB laut Petrini ein wichtiges Anliegen. „Dafür haben wir mit Theresa Feistenauer eigens einen Coach im Haus und erhalten bestes Feedback von den Vermietern“, so Petrini, der Leuprecht auch in einem anderen Punkt beruhigen möchte: „Am 28. Jänner erscheint eine neue halbjährliche Broschüre, die wertvolle Tipps von einer aufklappbaren Landkarte bis zu Veranstaltungshinweisen oder Restaurantvorschlägen alles beinhaltet. Und ja – das neue Reutte-Logo ist ein Abzeichen der Region. Schade, dass es nicht allen gefällt. Aber das wird wohl nie möglich sein.“