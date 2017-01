Innsbruck – 6200 Asylwerber sind derzeit in Tirol untergebracht. Sie leben in Flüchtlingsunterkünften und warten darauf, ob sie Schutzstatus erhalten. Für Migranten aus den nordafrikanischen Ländern wie Tunesien, Algerien oder Marokko ist die Chance dafür gleich null. Gleichzeitig kämpft Innsbruck seit Jahren mit einer teils kriminellen Nordafrikanerszene. Sie in ihre Heimatstaaten zurückzuschicken, ist oft ein endloses Unterfangen. Denn auch sie nützen den österreichischen Rechtsstaat. Von der Identitätsfeststellung bis hin zu fehlenden Rückreisezertifikaten gibt es viele Hürden.

Der Frust in der Bevölkerung wächst, die politische Debatte wird meist emotional geführt. Die Leidtragenden dabei sind vor allem Asylwerber aus Kriegsgebieten oder jene, die in Österreich Schutz vor Verfolgung in ihren Heimatstaaten suchen. Georg Mackner von der Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste spricht das Problem offen an. „Es wird vielfach nicht differenziert.“ Die Nordafrikanerszene werfe ein schlechtes Bild auf alle Flüchtlinge, „die können sich kaum dagegen wehren“. Die Verallgemeinerung greife um sich.

Eine Vielzahl von Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts zu angefochtenen Abschiebungen von Nordafrikanern in Innsbruck zeigt die Schwierigkeiten auf. Weil u. a. Menschenrechtsorganisationen wie der Flüchtlingsdienst der Diakonie oder die Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung der Volkshilfe selbst häufig straffällig gewordene Nordafrikaner gegen Abschiebungen unterstützen. Auf der einen Seite stehen rechtsstaatliche Verfahren, auf der anderen Forderungen, Migranten ohne Aussicht auf Asyl des Landes zu verweisen.

So hält sich ein 17- bis 19-jähriger Nordafrikaner, der sich mehrere Identitäten angeeignet hat und sich einmal als Algerier und dann wieder als Marokkaner ausgibt, seit Juni 2014 in Innsbruck auf. Zahlreiche Straftaten gehen auf sein Konto, mehrmals wurde er verhaftet und zu mehr als 15 Monaten Gefängnis verurteilt. Sein Antrag auf Asyl hat das Bundesamt für Asyl und Fremdenwesen (BFA) abgelehnt und die Abschiebung veranlasst. Mit Hilfe der Diakonie hat er dagegen berufen, das Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerde jetzt zurückgewiesen.

Doch damit nicht genug: Weil der Beschwerde gegen die Abschiebung im Sinne der öffentlichen Ordnung und Sicherheit die aufschiebende Wirkung aberkannt wurde, legte der Mann, beraten von der Diakonie, erneut Berufung ein. Das war aussichtslos, aber dennoch.

Gegen einen anderen Nordafrikaner wurden bereits 2013 von der Landespolizeidirektion Wien eine Rückkehrentscheidung und ein zehnjähriges Einreiseverbot erlassen. Dann taucht er in Innsbruck auf und die Verfahren beginnen von Neuem.

Über einen in Tirol zu 15 Monaten Haft verurteilten Algerier wird etwa vom BFA die Abschiebung und Schubhaft verhängt. Dann stellt er einen Antrag auf Asyl, der abgelehnt wird. Der Verein für Menschenrechte vertritt ihn, der Algerier legt Beschwerde ein. Auch wenn sie erfolglos ist, offenbart sich das Dilemma, warum eine rasche Außerlandesbringung kaum möglich ist.

Dutzende solcher Entscheidungen liegen vor und zeigen auf, in welchem Spannungsbogen sich Exekutive und Justiz bewegen. Die Verfügung der Abschiebung ist das eine, vielfach bleibt sie wirkungslos.

Wie der Fall eines Serben beweist: Er stellte im April 2014 einen Antrag auf internationalen Schutz, danach wurde er straffällig – auch wegen sexueller Belästigung. Er entzog sich dem Verfahren und reiste in die Schweiz weiter. Die Eidgenossen wiesen ihn im Juli zurück, seither sitzt er in Österreich wieder in Schubhaft. Im Oktober stellte er erneut einen Antrag auf Asyl und über diesen musste ebenfalls wieder befunden werden.

Die Politik prüft Nachschärfungen der Gesetze, Justizminister Wolfgang Brandstetter kündigte sie am Freitag in Innsbruck an. Auch Tirols LH Günther Platter (VP) fordert sie vehement. (pn)