Von Alexandra Plank

Innsbruck – 2015 startet­e Roland Schweighofer, Beamter des Landeskriminalamtes (LKA), mit Katja Tersch ein kostenlose­s Sicherheitstraining für Frauen. Der Zulau­f war enor­m. „Mittlerweil­e mache­n wir es so, dass ander­e Organisationen die Veranstaltungen initiiere­n und wir kommen hin. 2017 werden wir wieder zwei- bis dreimal die Woche informieren, vermehrt an den Schulen“, sagt der Kriminalist. Das subjektive Sicherheitsgefühl vor allem der Frauen in Tirol ist seit 2015 nicht besser geworden. Vorfälle wie zu Silvester oder die Überfälle auf Frauen vor Weihnachten sorgen für Verunsicherung.

Was kann man konkret tun, wenn man attackiert wird oder wenn man in eine Situation gerät, die unheimlich ist? „Noch vor der Selbstverteidigung kommt die Selbstbehauptung. Aufrecht gehen und dem Täter signalisieren, ich fürchte mich nicht“, sagt Schweighofer. „Täter wollen keine wehrhaften Opfer. Kommt es zu einem Übergriff, muss man brüllen“, weiß er.

Schweighofer schwört auf Taschenalarme, die Polizei wird demnächst wieder welche verteilen. „Es ist wichtig, dass diese nicht in den Handtaschen verschwinden, die sind ja ein unerforschter Ort“, rät der Kriminalist, der das Thema auch mit Schmäh transportiert. Draußen an der Tasche oder in der Hand macht der Alarm Sinn. „Mich freut, dass Übergriffe in Innsbruck verhindert werden konnten, weil Passanten alarmiert durch das Gerät dem Opfer zur Hilfe geeilt sind.“ Der Tipp, „Feuer“ statt „Hilfe“ zu schreien, sei Unfug, sagt der Praktiker. „Da entsteht eine Paniksituation.“ Gerade bei den Jugendlichen stellt Schweighofer erfreut fest, dass die Burschen darum bemüht sind, dass die Mädchen sicher heimkommen. Neu in den Kurs aufgenommen hat er den so genannten Pograpsch-Paragrafen. „Der kam aufgrund der Ereignisse zu Silvester in Innsbruck zum Einsatz. Die Leute kapieren nicht, warum die Täter nicht in U-Haft sind, aber bei dem geringen Strafausmaß ist das unmöglich.“

Der Ermittler geht davon aus, dass sich solche Vorfälle wiederholen werden. „Man wird sich überlegen müssen, die Strafen für das Abgreifen in der Öffentlichkeit zu verschärfen. Was wir derzeit an Konsequenzen zur Verfügung haben, schreckt niemanden ab.“ Die größte Gefahr lauere im Privaten. „Spätestens bei der zweiten Ohrfeige müssen Konsequenzen folgen, sonst setzt sich eine Gewaltspirale in Gang.“ Für Opfer funktioniere die Betreuung nach einer Wegweisung gut. Für Täter gebe es seit August 2016 ein verpflichtendes Gespräch. „Viele tauchen unter. Die Männerberatung gehört ausgebaut, damit furchtbare Bluttaten verhindert werden können“, schließt Schweighofer.