Hopfgarten – „Jetzt ist es an der Zeit, dass Jüngere wieder neuen Wind in unseren Verein bringen!“, betonte Herber­t Hirschmann, welcher am vergangenen Sonntag nach zwölf Jahren sein Amt als Obmann der Sektion Brixen im Thale des Österreichischen Alpenvereins im Rahmen der extrem gut besuchten 36. Jahreshauptversammlung im Hopfgartner Tirolerhof an Huber­t Kofler übergab. Hirschmanns Stellvertreter Franz Stöckl legte ebenfalls nach zwölf Jahren seine Tätigkeit nieder und Christine Weißbacher wurde zu seiner Nachfolgerin gewählt.

Auch Inge Holaus, welche die Gründung der Sektion Brixen initiierte und von Anfang an als Schriftführerin tätig war, übergab ihr Amt an Eva Kiederer. Alpinreferent Pepi Fuchs reichte sein Amt ebenfalls an Andreas Fuchs weiter und Hans Laiminger, der viele Jahre als Jugendwart und Naturschutzwart tätig war, verabschiedete sich endgültig aus dem Vorstand. Kassier Walter Krall wurde in seinem Amt erneut bestätigt und Hans Erharter übernimmt in Zukunft die Teamleitung der Seniorengruppe, welche bisher vom ehemaligen Obmann-Stellvertreter Franz Stöckl geleitet wurde.

„Mit unserer Mitgliederzahl haben wir einen neuen Höhepunkt erreicht“, freute sich Kassier Krall über die Mitgliederanzahl von 1136 Personen. Davon stammen 366 aus Hopfgarten, 307 aus Westendorf, 279 aus Brixen im Thale und weitere 122 aus verschiedensten Orten im Bezirk Kitzbühel.

Natürlich ist die Jugend die Zukunft des Vereins, waren sich alle einig und Jugend-Teamleiter Peter Prem erklärte, dass im abgelaufenen Jahr sieben Touren mit rund 25 Kindern unternommen wurden. Weiters konnten mit den Kindern und Jugendlichen mehr als 25 Klettereinheiten auf der vom Alpenverein eigens errichteten Kletterwand in der Westendorfer Turnhalle absolviert werden, um sie auf das alpine Gelände vorzubereiten. (fh)