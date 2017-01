Von Marco Witting

Innsbruck – Bitte recht freundlich: Seit wenigen Tagen gibt es an den heimischen Frontradaranlagen den Fotobeweis nicht nur gegen Raser, sondern auch gegenüber Gurtenmuffel und Handytelefonierer am Steuer. Wer beim Schnellfahren geblitzt wird und gleichzeitig mit dem Telefon am Ohr fährt, der wird jetzt wegen beider Delikte bestraft. Für die Polizei ein erster Schritt im Kampf gegen die Ablenkung am Steuer. Doch noch lange nicht das Ende des Weges.

Gesetzliche Grundlage sind Änderungen im Kraftfahrgesetz (KFG) und der Straßenverkehrsordnung (StVO). Diese traten mit vergangenem Samstag in Kraft. Markus Widmann, Chef der Verkehrsabteilung in der Tiroler Polizei, erklärt: „Man kann auf den Bildern der Frontradaranlagen normalerweise sehr gut erkennen, ob jemand angeschnallt ist oder telefoniert.“ Es lasse sich aber noch überhaupt nicht sagen, wie viele Strafen dadurch ausgesprochen werden müssen. Das sei auch gar nicht der Hintergrund. Das meint auch Bernhard Knapp von der Verkehrsabteilung des Landes. „Es geht um den Sicherheitsaspekt.“ Die beiden Experten rechnen, dass es natürlich dadurch mehr Strafen gibt. In welchem Ausmaß, lasse sich derzeit aber überhaupt noch nicht abschätzen. „Wir haben die Hauptverbindungsrouten ja mit Frontradaranlagen ausgestattet. In vielen Nebenstraßen wird aber nach wie vor von hinten geblitzt und dann ist der Fotobeweis nicht möglich. Das Bildmaterial muss das Vergehen natürlich eindeutig belegen“, sagt Widmann. Aufnahmen aus „bildgebenden Überwachungsverfahren“ (so heißt es im Amtsdeutsch) dürfen auch bei mangelnder Kindersicherung, Nichttragen eines Schutzhelmes und der Beförderung von zu vielen Menschen auf einem Motorrad oder Motorfahrrad herangezogen werden. Unbeteiligte werden, wie bei Radarfotos üblich, auf den Fotos unkenntlich gemacht. Neben Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung ist auch SMSen, E-Mail-Schreiben und Internetsurfen am Steuer explizit verboten. Knapp: „Die Einführung der Regeln war ein lange gehegter Wunsch aus den Ländern.“

Ganz zufrieden sind die Verkehrsexperten hinsichtlich der Anhalteerfordernis beim Telefonieren am Steuer noch immer nicht. Abgesehen von den Beweisfotos durch Radaranlagen müssen Handytelefonierer und Gurtenmuffel auch weiter angehalten werden, um bestraft zu werden. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) spricht sich seit Langem dafür aus, dass Handytelefonieren am Steuer auch in das Vormerksystem aufgenommen werden soll.