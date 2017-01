Wiesing - Einer Katastrophe entgangen ist eine Familie in der Nacht auf Dienstag in ihrem Haus in Wiesing: Heiße Asche auf dem Balkon im ersten Stock entfachte einen Brand, der sich über die Holzfassade bis hin zum Dachstuhl ausbreitete. Zum Glück wurde das Feuer rechtzeitig bemerkt und die Feuerwehr Wiesing war rasch zur Stelle.

Die Florianijünger mussten im Zuge der Löscharbeiten teilweise die Fassade und den Dachstuhl öffnen, um alle Glutnester ablöschen zu können. Durch die große Hitze des Feuers zersprang die Fensterscheibe des Kinderzimmers und Rauch gelang in die Wohnung. Zwei Mädchen im Alter von ein und drei Jahren sowie eine 23-Jährige und ein 26-Jähriger erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert werden. Zwei weitere Personen, die sich in der Wohnung befanden, blieben unverletzt. (TT.com)