Von Marco Witting und Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Ein Jahr ist es her, dass Bischof Manfred Scheuer Innsbruck den Rücken kehrte und in Linz ins Amt eingeführt wurde. Ein Jahr, in dem Generalvikar Jakob Bürgler als Diözesanadministrator die Geschicke der Diözese Innsbruck lenkte. Aber auch ein Jahr, in dem Innsbrucks Gläubige auf einen neuen Bischof warteten. Dabei hegte man zunächst die Hoffnung, dass bereits rund um Ostern ein Nachfolger Scheuers bestellt sein könnte. Eine Hoffnung, die sich im Laufe der Zeit noch öfter zerstreuen sollte.

Zu seinem „Jubiläum“ ist Diözesanadministrator Bürgler nicht erreichbar. Er ging buchstäblich in Klausur. Das hat aber nichts mit der Bischofsnachfolge und Rom zu tun, heißt es aus der Kirche. Vielmehr stehe eine derartige Klausur jährlich Anfang Jänner auf dem Programm. Und man nehme sich Zeit für künftig anstehende Fragen. Bürgler zeigte sich in der Vergangenheit stets verständnisvoll, was die fehlende Bischofsernennung betraf. Was die Seelsorge, die pastorale Arbeit und die Verwaltung betreffe, verspüre er keinen Druck, erklärte er mehrfach.

Auch Bürgler selbst wurde immer wieder als Nachfolgekandidat genannt. Der ehemalige Innsbrucker Bischof Manfred Scheuer, der einst erklärte, er gehe mit „großer Wehmut“, ist längst in Linz angekommen: Dort stehen heute eine Pressekonferenz und mehrere Termine auf dem Programm. Dass ihm Tirol noch immer am Herzen liegt, das zeigte sich in den vergangenen zwölf Monaten bei mehreren Besuchen.

Während in Linz der Alltag eingekehrt ist, müssen sich die Gläubigen in der Diözese Innsbruck weiter in Geduld üben. Bei den kirchennahen Vereinen und Organisationen wächst die Sehnsucht nach einem neuen Bischof, aber teilweise auch der Ärger darüber, dass die wichtige Position nach wie vor unbesetzt ist. Klaus Heidegger von der Katholischen Aktion etwa stört weniger die Tatsache, dass der neue Bischof noch nicht im Amt ist, als vielmehr die Art und Weise, wie die „Nichternennung“ abläuft und die Gläubigen im Unklaren gelassen werden: „Mit der Leitung durch Jakob Bürgler sind wir bis jetzt gut gefahren. Aber dass das Volk Gottes so im Dunkeln tappt, ist ärgerlich“, macht Heidegger aus seinem Unmut kein Geheimnis. Er verweist auf jenen basisdemokratischen Prozess, der mit Unterstützung von Bischof Manfred Scheuer vor über einem Jahr aufgesetzt wurde. Damals übergaben die diözesanen Gremien einen Dreiervorschlag für einen Nachfolger Scheuers an Nuntius Peter Stephan Zurbriggen. Seitdem ist es jedoch um die Nachbesetzung still geworden.

Genau dieses Schweigen ist es, das auch Bernhard Kranebitter von der Pfarrerinitiative verärgert. Er spricht von Intransparenz sowie von Zentralisierung und Verschleppung des Prozesses. Und das sei nicht im Sinne der Gläubigen. „Schon vor 1600 Jahren hat Papst Leo gesagt: ,Wer allen vorstehen soll, muss von allen gewählt werden.‘“ Dass es immer noch keine Entscheidung und auch keine Rückmeldung zum Dreiervorschlag gibt, komme einer Geringschätzung des Kirchenvolkes und einem Nichtvertrauen gleich, sagt Kranebitter. Zumal vor 1600 Jahren auch festgelegt wurde, dass Bischofsernennungen nicht länger als drei Monate dauern sollten.

Tirols Caritas-Direktor Georg Schärmer zeigt sich optimistisch, dass schon sehr bald feststeht, wer der neue Innsbrucker Bischof wird, und dass dieser wieder ein offenes Ohr für die Caritas haben wird: „Ich bin zuversichtlich, dass wir einen guten Bischof bekommen. Ich kenne keinen Bischof, der die Anliegen der Caritas nicht mittragen würde. Die Innsbrucker Bischöfe waren in dieser Hinsicht herausragende Persönlichkeiten und Menschenliebhaber.“ Die Zeit ohne Bischof sei unaufgeregt, engagiert und verantwortungsbewusst gestaltet worden, ohne Grabenkämpfe oder Illoyalitäten. „Der neue Bischof übernimmt eine friedvolle und sich den Herausforderungen der Zeit stellende Ortskirche. Der begeisternde Rückenwind des Papstes fördert diesen Weg“, meint ­Schärmer.

Auch bei der katholischen Jungschar hofft man auf eine baldige Personalentscheidung. „Wir sind bisher großartig von Jakob Bürgler unterstützt worden“, sagt die Vorsitzende der Jungschar, Theresa Auer. Dennoch freue man sich darauf, endlich zu erfahren, wer der neue Bischof wird.

Tatsächlich könnte die Bischofskongregation in Rom noch im Jänner eine Entscheidung fällen.