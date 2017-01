Von Wolfgang Otter

Kufstein – Bei der Stadtmarketing-Gesellschaft ist man zuversichtlich: Zum einen glaubt man fest daran, dass die Räume im städtischen Kultur Quartier bis September fertig werden, zum anderen, dass dieses Angebot einschlagen wird. Noch empfangen Besucher aber kalte Wände im Inneren, doch es lässt sich bereits das künftige Platzangebot erahnen. Und ein blauer Sessel steht zum Probesitzen bereit. Die für eine Saalbestuhlung eher ungewöhnliche Farbe zeigt, dass man hier auch etwas Außergewöhnliches anbieten möchte. „Die nächsten Tage geht es mit dem Ausbau los“, verspricht Marketingchef Thomas Ebner. Er und sein Team sollen Lust auf das Quartier machen und so für eine möglichst hohe Auslastung sorgen.

Zuvor gab der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für den Ausbau (die TT berichtete). 2,65 Mio. Euro soll er kosten, dazu kommen noch 475.000 Euro für die Bühnentechnik und Planungskosten von rund 240.000 Euro. Die Stadt wird immerhin 6,7 Mio. Euro (Gesamtkosten ohne Mehrwertsteuer) bezahlen. Dafür muss es auch eines Tages funktionieren, sprich, es muss eine große Nachfrage bestehen. Je größer diese ist, umso geringer der von der Stadt zu tragende Abgang. In einer ersten Schätzung war von bis zu 100.000 Euro pro Jahr die Rede. Aber langfristiges Ziel, so Bürgermeister Martin Krumschnabel auf Anfrage der TT, sei es, „dass er null beträgt“.

Um die Auslastung machen sich indes Ebner und sein Team keine allzu großen Sorgen. Immerhin biete man ein modernst ausgestattetes Haus und es gebe bereits jetzt, abgesehen vom fixen Programm des Stadttheaters im Herbst, Anfragen von Vereinen und Veranstaltern. „Das Interesse ist groß“, betont Ebner. Und das obwohl noch keine Werbung gemacht wurde.

Angeboten wird ein großer Saal für bis zu 500 Personen mit flexibler Bühne sowie ein Theatersaal für rund 175 Personen. Dazu kommt noch ein Foyer, „in dem die Vereine selbst Getränke ausschenken können“, wie Ebner betont. Dies sie ausdrücklich gewünscht worden, daher gebe es auch keinen fixen Caterer. Zusätzlich finden sich im Obergeschoß ein Proben- und Tagungsraum. Wobei rein technisch eine parallele Vermietung des Theaters und des großen Saals möglich wäre, „aber wir erst Erfahrungswerte sammeln müssen. Da werden wir noch sehr vorsichtig sein“, sagt Ebner. Gerade die Pause, bei der sich dann Personen im gemeinsamen Foye­r aufhalten würden, müsse genau koordiniert werden.

Die Mietpreise stehen ebenfalls bereits fest. Derzeit sind die Preise ohne MwSt.: So kostet der Saal 1200 Euro für den ganzen Tag, das Theater 700 Euro (inkl. Foyer), das Foyer alleine 200 Euro. Für die Künstlergarderoben werden 80 Euro verlangt, der Cateringbereich (Backstage) kostet 200 Euro. An Auf- und Abbautagen sowie Probentagen fallen 50 Prozent an. An Nebenkosten gibt es neben der Reinigung, dem Hauswart sowie dem Techniker auch Kosten für die mobile Bühne (100 Euro). Mehr ist auf der Internetseite www.kultur-quartier-kufstein.at zu erfahren.

Als Vermieterin wird laut BM Krumschnabel die städtische Immobiliengesellschaft auftreten. Zahlen muss übrigens jeder Veranstalter, ob Verein oder professioneller Veranstalter. „Es gibt keine fixe Zahl an Tagen, an denen das Haus gratis zur Verfügung steht“, sagt Krumschnabel. Die Veranstalter können bei der Stadt um eine Förderung ansuchen. Nicht nur für die Miete im Kultur Quartier, sondern jeden anderen Veranstaltungsort in der Stadt. „Wir wollen keine Benachteiligung eines privaten Vermieters“, betont BM Krumschnabel.