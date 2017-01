Von Matthias Reichle

Ischgl – Einmal im Jahr, wenn sich die Wintersaison dem Ende zuneigt und die Hektik in den Küchen abflaut, tauschen Sterne-Köche Kochlöffel gegen Skistöcke und ihre Hauben gegen Zipfelkappen – beim Sterne-Cup der Spitzenköche in Ischgl­ sind heuer wieder einige echte Kapazunder dabei: etwa der deutsche Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann, Drei-Sterne-Koch Sven Elverfeld und große Namen wie Heinz Winkler, Hans Haas sowie die Gebrüder Obauer oder Harald Wohlfahrt, dessen Restaurant öfter mit Michelin-Sternen geadelt wurde als jedes andere in Deutschland.

Die Vorbereitungen für die Großveranstaltung, die heuer am 2. und 3. April über die Bühne geht, laufen bereits auf Hochtouren. Beim Riesenslalom treten rund 50 Hauben- und Sterne-Köche aus dem ganzen deutschsprachigen Raum an den Start.

Heuer feiert die Veranstaltung zudem einen Runden: Vor 20 Jahren wurde das Event – damals noch in Kitzbühel – aus der Taufe gehoben. Es soll eine spontane Idee von Thomas Schreiner, Deutschlandchef von Laurent-Perrier, und Hans Haas, Küchenchef des legendären Münchner Tantris, gewesen sein. Vor 13 Jahren übersiedelte die Veranstaltung schließlich nach Ischgl.

„Wir sind seit über zehn Jahren dabei, uns als Gourmet-Destination zu positionieren“, erklärt Tourismusdirektor Andreas Steibl. Im Zuge dessen hätte man den Veranstaltern den Vorschlag gemacht, das Treffen im Paznaun stattfinden zu lassen. „Denen hat es so gut gefallen, dass sie in Ischgl geblieben sind.“ Inzwischen sei der Sterne-Cup dort nicht mehr wegzudenken, betont der Touristiker. „Ischgl hat sich zum Gourmet-Hotspot entwickelt.“ Es gebe fünf Gourmet-Restaurants und mit Martin Sieberer und Benjamin Parth zwei Köche, die international für Aufsehen sorgen. Beim Skirennen sind die Köche immer mit „großer Ernsthaftigkeit“ dabei, so Steibl. Aber auch in ihrer eigenen Profession messen sie sich. So treten Kochteams in der Palux-Showküche gegeneinander an. Der Abschlussabend wird wieder von den Ischgler Haubenköchen gemeinsam mit dem Club der Paznauner Köche bestritten. Besonderes Highlight wird ein Gang des deutschen Drei-Sterne-Kochs Harald Wohlfahrt.