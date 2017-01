Von Agnes Dorn

Piller – Bei der kürzlich abgehaltenen Generalversammlung des Bezirksblasmusikverbandes Imst, die im Fraktionsraum der Feuerwehr Piller stattfand, ließen sowohl die Rückschau durch Bezirks­obmann Daniel Neu­rurer als auch dessen Ausblick auf die kommenden zwölf Monate erahnen, wie groß das Engagement der Musikkapellen des Bezirks bei den zahlreichen Veranstaltungen im Jahresablauf wirklich ist. Auch der Bericht der beiden Vertreter der Landesmusikschulen (LMS) Imst und Pitztal enthielt eine Fülle an Konzerten, Workshops und anderen Zusammenkünften, die die kulturelle Wichtigkeit der Blasmusik in Tirol und speziell im Imster Bezirk unterstrich.

Die scheidende Bezirksjugendreferentin Eva Pedit fand dagegen rügende Worte in Richtung Musikkapellen und klagte über mangelnde Rückmeldungen bei der Organisation der in Karres stattgefundenen Orchesterwoche 2016: „Wenn es keine Jungen mehr gibt, wird es auch keine Musikkapellen mehr geben“, rief Pedit zu mehr Engagement im Bereich der Jugendarbeit auf. Auch der Leiter der LMS Imst, Karl Schuchter, mahnte in seinem Bericht ein, dass „Mitgliederwerbung Aufgabe aller beteiligten Personen und nicht nur der LMS und der Jugendreferenten“ sei.

Die Neuwahlen bestätigten Obmann Daniel Neururer, Stellvertreter Norbert Huter, Bezirkskapellmeister Martin Scheiring und Kassier Helmuth Gadner in ihrer Funktion. Das Amt des scheidenden Bezirksstabsführers Norbert Fink übernahm Clemens Pohl, Mirko Schuler folgte Eva Pedit als Bezirksjugendreferentin nach. Mit Norbert Sailer als Jugendreferenten-Stellvertreter wurde diese Funktion erstmals besetzt, wodurch die Jugendarbeit wohl auch im Bezirksverband aufgewertet werden soll. Die Vergabe des Bezirksmusikfestes 2018 an die Stadt Imst wurde von der ordentlichen Generalversammlung einstimmig angenommen, drei goldene Leistungsabzeichen konnten überreicht werden.