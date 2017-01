Von Catharina Oblasser

Lienz – Oberhalb des alten Sees am Tristachersee erhebt sich die so genannte Seewand steil über die Wasserfläche. Für den Vogelexperten Dieter Moritz ist das, was sich in dieser Wand abspielt, ein Stein des Anstoßes. Moritz, ein gebürtiger Deutscher, war über 20 Jahre lang Mitarbeiter der Vogelwarte Helgoland. Mittlerweile hat er Lienz zu seiner Wahlheimat gemacht – und die Osttiroler Vogelwelt ist zu seiner Leidenschaft geworden.

Konkret macht sich Moritz große Sorgen um seltene Vögel, die seinen Angaben nach in der Seewand brüten würden: Uhu, Wanderfalke, Alpensegler und Felsenschwalbe zählt er dazu. Diese Tiere würden durch Kletterer, die die Seewand durchsteigen, gestört und sogar vertrieben werden, ist Moritz überzeugt. Zum Beweis legt er Fotos von Kletterseilen vor, die dort befestigt waren.

Nun ist die Seewand nicht gerade ein Kletter-Eldorado. Sie ist oft feucht und trocknet nach Regenfällen nur langsam. In Kletterkreisen gelten die möglichen Routen in der Seewand als so schwierig, dass nur Top-Sportler sie bewältigen können.

Moritz fordert dennoch, die Wand zur Schutz- und Sperrzone zu erklären. Als Alternative kann er sich vorstellen, dass Klettern zwar erlaubt sein solle, aber nur außerhalb der Balz- und Fortpflanzungszeit der Vögel.

Bezirkshauptfrau Olga Reisner weiß um den Wunsch des Vogelkundlers. Der BH Lienz seien aber keine Brutnachweise bekannt, so Reisner. Die Seile in der Wand seien inzwischen entfernt worden. „Auf Auftrag der BH erfolgte bereits vor Längerem ein konstruktives Gespräch zwischen Dieter Moritz, der Alpinpolizei und der Bergrettung zur Erörterung der Angelegenheit“, meint Reisner. Anträge dazu seien in der BH Lienz aber nicht eingelangt.