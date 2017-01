Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Bereits in der Vergangenheit hatte ein 44-jähriger Ex-Polizist aus dem Oberland immer wieder für Aufsehen gesorgt. Zuletzt war er als Betreiber einer Security-Firma wegen Drogengeschäften zusammen mit seiner Lebensgefährtin aufgeflogen. Am Landesgericht ergingen dafür im November zwei Jahre Haft über ihn und 18 Monate über seine Partnerin. Der Fall hatte noch eine weitere brisante Komponente: So war bei den Ermittlungen ein Hundeführer der Polizei ins Visier geraten, der „erschnüffelte“ Drogenfunde kurzerhand an seine Ex-Kollegen weiterverkauft hatte.

Nun der nächste Knalleffekt: Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat gegen den 44-Jährigen Anklage wegen versuchter Bestimmung zum Mord erhoben. Staatsanwalt Hansjörg Mayr auf Anfrage der TT: „Dem Mann wird vorgeworfen, vor seiner Festnahme im November 2015 versucht zu haben, einen russischen Mitarbeiter seiner Sicherheitsfirma dazu zu überreden, für einen Lohn von 5000 Euro den ehemaligen Lebensgefährten seiner Lebensgefährtin zu töten.“ Hintergrund der Anstiftung könnte ein Sorgerechtsstreit gewesen sein.

Außerdem soll der Angeklagte den Russen und einen weiteren Mitarbeiter seiner Firma damit beauftragt haben, gegen Belohnung seinen Ex-Geschäftspartner und einen Türsteher so zu verprügeln, dass sie schwere Verletzungen erleiden. Staatsanwalt Mayr: „Offenbar sah der Angeklagte in diesen beiden Männern Geschäftskonkurrenten. Auch den Pkw seines Geschäftspartners wollte der Angeklagte nach Zeugenaussagen in die Luft sprengen lassen.“

Die beiden russischen Mitarbeiter kamen den Aufträgen aber nicht nach. Im Gegenteil: Einer der beiden Männer erzählte nach dem Drogen-Prozess gegen den Ex-Chef einem potenziellen Opfer von seinem Auftrag. Der Mann verständigte sofort die Polizei.

Die Anklage richtet sich übrigens auch gegen die Lebensgefährtin des Angeklagten. Auch sie soll einen der beiden russischen Mitarbeiter des 44-Jährigen ersucht haben, den ehemaligen Geschäftspartner des Hauptangeklagten schwer zu verletzen und dessen Auto in die Luft zu sprengen.

Mayr: „Der Oberländer hat daher das Verbrechen des versuchten Mordes, der versuchten absichtlich schweren Körperverletzung und der Sachbeschädigung als Bestimmungstäter zu verantworten. Im Fall eines Schuldspruches droht eine bis zu lebenslange Freiheitsstrafe. Der Zweitangeklagten, die sich wegen versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung und Sachbeschädigung als Bestimmungstäterin zu verantworten hat, drohen im Fall eines Schuldspruches bis zu fünf Jahre Haft.“

Der Tatverdacht gründet sich vor allem auf die Angaben der beiden russischen Ex-Mitarbeiter des Hauptangeklagten. Beide Angeklagten bestreiten den Tatverdacht und sehen in den Vorwürfen eine Racheaktion. Es gilt die Unschuldsvermutung.