Von J. Lackner und A. Dähling

Achenkirch – Die Gerüchte im Sommer des Vorjahres über die ungewisse Zukunft der Polizeiinspektion am Achensee, die Tiroler Tageszeitung berichtete, haben sich nun bestätigt. Wie Bürgermeister Karl Moser in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilen musste, wird die Dienststelle ab 1. Februar mit der Polizeiinspektion Jenbach fusioniert, von dort aus geleitet und mitversorgt sowie eine Sektorstreife installiert.

Der bisherige Postenkommandant von Achenkirch wird nach Jenbach versetzt, die Stelle in Achenkirch nicht mehr nachbesetzt. Zwei Beamte bleiben allerdings vor Ort, die Dienststelle wird also nicht gänzlich geschlossen.

In Achenkirchs Gemeindestube zeigt man sich mit diesen Maßnahmen nicht einverstanden. Es herrscht die große Sorge, dass damit die endgültige Schließung des Postens eingeleitet werden könnte, sagte Bürgermeister Moser und verlas ein Schreiben der Gemeinde an Landespolizeidirektor Helmut Tomac, in dem die Polizeipläne seitens der Gemeinde äußerst negativ beurteilt werden.

Besonders die Grenznähe, der starke Tourismus und die Versorgung entlegener Gebiete wie Steinberg und Hinterriss-Eng würden den Erhalt einer vollwertigen Polizeiinspektion notwendig machen, heißt es. In dem Brief wurde auch um eine Aussprache mit dem Gemeindevorstand gebeten, dem die Polizei auch gerne nachkommen wird, wie Landespolizeidirektor Helmut Tomac gegenüber der TT erklärt. „Es gab aber im Vorfeld bereits umfassende Gespräche. An der Rayonsbelegung ändert sich nichts, es wird durch Synergien in der Verwaltungsarbeit mit Jenbach mehr Zeit für exekutive Arbeit frei“, zeigt Tomac Vorteile auf. Fakt sei, dass die Änderungen mit 1. Februar in Kraft treten.