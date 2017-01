Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Eine Garçonnière am Mitterweg für knapp 400 Euro pro Monat – für Innsbrucker Verhältnisse ein Schnäppchen. Aber nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten nicht mehr, wie die häufig vor dem Gebäude parkenden Polizeiautos zeigen. „Ich wär’ froh, wenn ich ausziehen könnte“, sagt ein Bewohner des Hauses Mitterweg 87. Kein Wunder – in den letzten zwei Jahren wurden dort zwei Wohnungen und vier Autos angezündet, eine Garçonnière war Schauplatz eines Überfalls mit 50.000 Euro Beute. Dazu kommt krimineller „Kleinkram“ wie etwa Diebstähle, Körperverletzungen, Drohungen.

Wohl auch Begleiterscheinungen der Mieter-Klientel. Wie schon Stadtpolizeikommandant Martin Kirchler unlängst feststellte, gilt das Haus Mitterweg 87 als letzte Bastion des illegalen Rotlicht-Milieus in Innsbruck. Tatsächlich wohnen bzw. arbeiten derzeit nach Angaben einer Mieterin zwischen 25 und 30 Prostituierte im abgewirtschafteten Wohnblock im Westen von Innsbruck. Die Damen „sind auf zehn Wohnungen aufgeteilt, die sie zu zweit und zu dritt nutzen“, schildert die Zeugin. Anders ausgedrückt: Rund zehn Prozent der 120 Wohneinheiten sind in der Hand des illegalen Rotlicht-Milieus. Und dazu gehören auch die Zuhälter, die ebenfalls Teil der Mietergemeinschaft sind – die etwa zehn Beschützer der Damen geben den übrigen Hausbewohnern mittlerweile die Spielregeln vor. So verschließen sie Abend für Abend die Kellertür, die ins Freie führt, um überraschende Polizeibesuche durch den Hintereingang zu vereiteln. Notfalls wie im vergangenen Sommer auch mit einer Kette, die sie durch eigens gebohrte Löcher in Tür und Türrahmen fädeln. Wer etwas dagegen hat, wird bedroht. „Das ist mir erst vor wenigen Wochen passiert“, erzählt ein eingeschüchterter Bewohner: „Ein Zuhälter sagte, er werde mich umbringen.“

Auch der Briefträger steht meist vor dem verschlossenen Haupteingang: „Regelmäßig ist Superkleber im Schloss, das ich mit dem Postschlüssel aufsperren kann.“ Vermutlich, um die Polizei auszusperren, die ebenfalls über Postschlüssel verfügt. Dabei muss der Briefträger täglich ins Haus, um die durchschnittlich zehn bis zwölf Behördenbriefe an den Mann oder die Frau zu bringen. „Die Leute können sich diese Briefe bei den Postkästen abholen, zu den Wohnungen gehe ich nicht“, hat der Briefträger Angst um seine Sicherheit. Eine Vorgangsweise, die mit den Vorgesetzten abgesprochen sei. Zumal diese Briefe selten gute Nachrichten beinhalten und daher durchaus für verärgerte Empfänger sorgen können.

Apropos Postkasten – bei vielen Fächern fehlen die Türen. „Anstatt bei einem Verlust einen neuen Schlüssel zu bestellen, brechen die Besitzer die Postfächer einfach auf“, schildert der Postbote.

Tagsüber ist es relativ ruhig, erst am Abend erwacht das Haus zum Leben: „Ab 18 Uhr geht’s los, die Prostituierten kommen aus ihren Wohnungen und präsentieren sich beim Haupteingang“, schildert ein Bewohner. Das wissen auch die Freier, die mit ihren Autos vorbeifahren, die Frauen begutachten und bei Gefallen Verhandlungen aufnehmen. Kommt’s zur Einigung, wird der Mitterweg 87 zum illegalen Laufhaus. Abgewickelt werden die Sex-Geschäfte in den Wohnungen der Prostituierten, im Keller, manchmal auch in den Gängen oder in den Autos der Kunden. „Das geht die ganze Nacht so, bis in die Morgenstunden klappern Absätze und schlagen Wohnungstüren, dazu kommen die Motorengeräusche der Freier-Autos“, so eine Bewohnerin: „Ohne Schlaftabletten mach ich kein Auge zu.“

Die Folgen des „Fremdenverkehrs“ sind dann am Morgen sicht- und riechbar: Urin, Erbrochenes und sogar Exkremente in den Gängen, ein entsprechender Geruch vermischt mit Marihuana-Schwaden in der Luft. Täglich muss ein Reinigungskommando das Stiegenhaus säubern.

Viele Bewohner erdulden derartige Missstände nicht ganz freiwillig. „Ich zahle 380 Euro für meine 16 Quadratmeter, mehr kann ich mir nicht leisten. Und was anderes bekomme ich in Innsbruck nicht für dieses Geld“, erzählt beispielsweise ein Mindestrentner: „Ich hoffe, irgendwann eine Stadtwohnung zu bekommen, fürchte aber, dass ich das nicht mehr erleben werde.“