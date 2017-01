Rom - Es ist vorbei. Doch von Aufatmen kann keine Rede sein an dem Tag, an dem die Katastrophenhelfer ihre Suche nach den Vermissten im verschütteten Berghotel Rigopiano in Italien beenden. 29 Tote, elf Überlebende. Das Ausmaß des Lawinenunglücks vom Mittwoch vergangener Woche in der Erdbebenregion in den Abruzzen ist nun greifbar und doch unfassbar. Das Land arbeitet eine weitere Katastrophe auf. Nicht nur Zahlen, auch Vorwürfe und grauenhafte Erlebnisse kommen ans Licht.



Schaufeln, Bagger, Schutt und Mobiliar



Der Ort, an dem das Vier-Sterne-Resort in malerischer Natur stand, gleicht eine Woche nach Beginn der Bergungsarbeiten einer Baugrube im Tiefschnee. Löcher führen in einen weißen Berg, der das Hotel unter sich verborgen hält. Neben den Schaufeln der Bagger liegt Schutt und Mobiliar.

Zwischen Trümmern und Schnee haben Hunderte Helfer eine Woche lang unter extremen Bedingungen nach den Vermissten des Lawinenunglücks gesucht, sich den Weg in die fragile Struktur gebahnt. Auch drei Tiroler waren mit Dampfsonden im Einsatz, um die italienischen Rettungskräfte zu unterstützen. Sie alle sind ins Herz des Hotels vorgedrungen, wo sie tatsächlich noch Leben fanden. Doch in den vergangenen Tagen: nur noch Tote.

Auf Verzweiflung folgt Wut



Hätten noch mehr Menschen überlebt, wäre die Hilfe in der Abruzzen-Gemeinde Farindola schneller angelaufen? Hätte das Hotel früher evakuiert werden müssen, spätestens nach den vier schweren Erdstößen, die am Mittwoch vor einer Woche auch deutlich im Resort zu spüren waren? Wer trägt die Verantwortung für den Tod so vieler Menschen? Wie nach jeder Katastrophe stehen hinter dem Lawinenunglück zahlreiche Fragezeichen. Und Verzweiflung macht Wut Platz.

Während die Staatsanwaltschaft in Pescara ermittelt und die Regierung Aufklärung verspricht, versuchen italienische Medien, das Unglück zu rekonstruieren. Im Minutenprotokoll ist die dramatische Verkettung von Umständen nachzulesen, die die Hilfe verzögert haben soll: am 18. Januar zwischen 16.30 und 16.48 Uhr soll die Lawine abgegangen sein, erst nach 19.00 Uhr werden die Rettungsmaßnahmen in Gang gesetzt.

Zwischendrin: mehrere Notrufe, die offenbar ignoriert werden. Bereits elf Stunden vor die Lawine zu Tale gedonnert war, hatte der Geschäftsführer des Hotels Rigopiano die Behörden in einer E-Mail auf die gefährliche Situation hingewiesen und um Hilfe gebeten.

"Wir haben vor Angst geweint"



Überlebende berichten nun: Schon Stunden vor dem eigentlichen Unglück macht sich Angst unter den Hotelgästen breit. Sie spüren die schweren Erdstöße, die die ganze Region von Mittwochvormittag an erschüttern. "Wir haben vor Angst geweint", erinnert sich die 22-jährige Giorgia Galassi. Doch die Mitarbeiter des Hotels hätten beruhigt: Es bestehe keine Gefahr. Niemand habe an eine Lawine gedacht.

"Wir haben ein entsetzliches Donnern gehört und an ein Erdbeben gedacht, doch plötzlich haben wir uns unter dem Schnee befunden", berichtet der 25-jährige Vincenzo Forti. Gemeinsam mit seiner Freundin Giorgia durchlebt er 58 Stunden blanken Horrors. In totaler Dunkelheit. Sie essen Schnee, um den Durst zu stillen, bis die Retter kommen und sagen: "Wir gehen hier niemals weg, wenn nicht mit euch."

Tag und Nacht, mit bloßen Händen



Die "Angeli della neve" (die "Engel des Schnees"), wie die Retter nun genannt werden, sind die Helden inmitten der Katastrophe. Sie sind ans Äußerste gegangen, sagt Zivilschutz-Chef Fabrizio Curcio. Tag und Nacht, in eisiger Kälte, mit bloßen Händen haben die Einsatzkräfte eine Woche lang alles gegeben. Die Tragödie habe jeden einzelnen auf eine harte Probe gestellt. Vize-Innenminister Filippo Bubbico dankt für Selbstlosigkeit, Mut, Professionalität.

In den Abruzzen geht eine dramatische Woche zu Ende. Es bleiben die Erinnerungen der Überlebenden. Festgehalten bleibt das Lachen eines Feuerwehrmannes im Moment der Rettung eines kleinen Jungen. Unvergessen bleibt der verzweifelte Ruf einer befreiten Mutter, dessen Tochter erst später gerettet wird. Oder die drei kleinen Hundewelpen, die nach fünf Tagen aus einem verschütteten Heizungsraum befreit werden konnten. Was bleibt, ist der große Schmerz der Hinterbliebenen. Die Suche ist beendet, doch die Tragödie von Farindola ist noch lange nicht vorbei. (TT.com, dpa)